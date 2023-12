L'hack di Rockstar Games fa luce sul destino del porting di GTA 5 per Nintendo Switch

Un'altra rivelazione dell'hack di Rockstar Games sembra mostrare che un porting di GTA 5 per Nintendo Switch “probabilmente non è mai stato in fase di sviluppo”.

Quest'anno Nintendo ha portato alcuni classici popolari su Switch e Grand Theft Auto 5 è ancora un gioco estremamente popolare oggi, un decennio dopo la sua uscita, e sembra un buon candidato per unirsi a loro.

Soprattutto considerando che funziona con lo stesso motore di Red Dead Redemption 1, rilasciato per Switch ad agosto.

Non sorprende quindi che molti fan del gioco abbiano sognato il giorno in cui il porting sarebbe finalmente arrivato su Nintendo Switch.

Stella del rock GTA 5 è arrivato per la prima volta sugli scaffali dei negozi nel 2013 e da allora è diventato il secondo gioco più venduto di tutti i tempi con 185 milioni di unità vendute.

Ma sono state pubblicate le immagini del codice sorgente di GTA 5 Reddit Combinato con alcune analisi del codice non sembra mostrare molte prove a sostegno di queste speranze.

“È possibile che il gioco non sia mai stato in sviluppo attivo per Nintendo Switch, ma piuttosto fosse destinato a NX (nome in codice della console) sulla base di pure speculazioni hardware.” Il post afferma.

L'utente prosegue poi spiegando che i riferimenti allo Switch erano minimi, mentre i riferimenti al nome in codice della console “NX” – un segnaposto per il prossimo progetto console di Nintendo – erano più frequenti.

Hanno concluso dicendo che i riferimenti a Switch e NX nel codice sorgente erano probabilmente speculativi. Rockstar ha congelato i suoi piani quando si è resa conto che il motore di GTA 5 RAGE non sarebbe stato compatibile con i piani di Nintendo di utilizzare ARM per le sue console.

La maggior parte degli utenti nel thread sembrava soddisfatta dell'analisi, ma alcuni ritenevano che RDR 1 fosse ora disponibile su Switch. Congelare un progetto sembra un po' confuso.

Giochi di roccia Red Dead Redemption, che utilizza lo stesso motore di GTA 5, è arrivato su Nintendo Switch quest'anno.

Altri si sono semplicemente lamentati “Occasione persa“.

Sembra che l'OP del thread abbia trovato un file La possibilità di un rilascio di GTA 6 per le future console Nintendo è più avvincente di un porting di GTA 5 Per quanto riguarda Switch, ha notato che Wii U ha venduto bene al momento del lancio, aveva la stessa architettura dei suoi concorrenti e non ha ottenuto GTA 5.