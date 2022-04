Come partecipare e uscire dai programmi beta dell’app Android

I programmi beta ti permettono di sperimentare Nuove fantastiche funzionalità In alcune app non potrai vederlo fino alla versione completa. Quindi, come si ottiene l’accesso anticipato alle funzionalità di Google? Questa guida ti mostrerà come aderire ai programmi beta sul Google Play Store e alle app che ti consentono di farlo.

Perché vuoi partecipare al programma beta dell’app?

Come accennato in precedenza, lo shareware offre alcuni grandi vantaggi. Ad esempio, la maggior parte delle app di Google ha un programma beta che funziona per gli utenti Android. Ciò significa che qualsiasi utente Android può iscriversi al programma beta e ottenere l’accesso a nuove versioni di alcune app che non sono state completamente rilasciate al pubblico.

Ciò non significa che ogni app abbia enormi nuove funzionalità che ti lasceranno a bocca aperta. Nel complesso, queste funzionalità inedite sono nuovi tocchi di qualità della vita che rendono l’app un po’ migliore ogni volta. Con ciò, arriva un semplice disclaimer. Questa è una versione beta e, ovviamente, può essere difettosa e talvolta non funziona bene. Questo è il motivo per cui esiste il programma beta, quindi coloro che vogliono testare nuove build possono ripulire le ammaccature prima del rilascio completo.

Come aderire al programma beta dell’app nel Google Play Store

Innanzitutto, non tutte le app hanno un programma beta a cui è possibile accedere tramite Google Play Store. Fortunatamente, la maggior parte delle app di Google viene fornita con un programma beta disponibile per chiunque disponga di un dispositivo Android. Utilizzeremo l’app Google Play Store nel processo indicato di seguito per semplificare la questione.

Sul tuo dispositivo Android, vai al Google Play Store. Nella barra di ricerca, digita Google e premi cerca. Clicca su app google. Scorri verso il basso e trova una sezione chiamata Unisciti alla beta. premere verde giuntura pulsante. Nel pop-up che appare, conferma di voler partecipare alla prova facendo clic su giuntura ripetutamente.

Dopo aver confermato di voler partecipare alla beta, le tue informazioni verranno inviate per aggiungere il tuo account Google al programma beta. Questo processo richiederà alcuni minuti e non è mai istantaneo. Una volta confermato nel programma beta, sarai in grado di aggiornare la tua app e ottenere l’ultima versione disponibile, se disponibile.

Come uscire dal programma beta

Se soffri Altri bug e problemi Qualunque cosa tu voglia, o semplicemente desideri ottenere le ultime versioni stabili, puoi sempre lasciare una versione di prova. Ecco come:

apri il Google Play Store sul tuo dispositivo Android. Vai all’app demo che vuoi lasciare. Una volta raggiunta la pagina dell’app, scorri verso il basso fino alla sezione Prova. maniglia Lasciare. Conferma di voler uscire cliccando Lasciare ripetutamente.

Proprio come per partecipare a una versione beta, potrebbe volerci del tempo prima che tu abbandoni e le tue informazioni vengano rimosse dal programma beta.

Quali app hanno il software beta?

Ci sono alcune app che hanno un software beta disponibile. La maggior parte di esse sono app realizzate da Google e costituiscono la maggior parte delle app preinstallate sul tuo dispositivo Android. Ecco un elenco di app beta disponibili da Google:

Come accennato in precedenza, lo shareware può causare bug e problemi che potresti non voler incontrare, sebbene questi siano generalmente pochi e rari nella nostra esperienza. Tuttavia, il programma beta di Google Play Store è un ottimo modo per ottenere nuove funzionalità e strumenti prima che vengano rilasciati al pubblico.

