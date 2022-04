Epic lancia Unreal Engine 5

Dopo quasi due anni È stato annunciato per la prima voltaEpic Games ha rilasciato il motore di gioco di nuova generazione. Nell’ambito dell’evento State of Unreal di oggi, la società ha rivelato che Unreal Engine 5 è ora disponibile per il download.

Il motore aggiornato presenta una serie di miglioramenti per gli sviluppatori, tra cui prestazioni migliorate e un’interfaccia utente rinnovata, ma i cambiamenti più significativi provengono da alcune tecnologie progettate per una grafica più realistica. Questi includono Lumen, una “soluzione di illuminazione globale completamente dinamica” per un’illuminazione più realistica, e Nanite, che secondo Epic “ti dà la possibilità di creare giochi ed esperienze con enormi quantità di dettagli ingegneristici”. Ci sono anche strumenti più pratici, come la possibilità di dividere sezioni di un mondo aperto per rendere più facile per i team lavorare in aree in modo indipendente. Complessivamente, questi strumenti dovrebbero facilitare la creazione di giochi ad alto volume con alta fedeltà; CD Projekt Red ha già confermato che sta utilizzando lo strumento per creare prossimo lo strigo.

Sebbene questa sia la prima volta che il motore è stato ampiamente disponibile per gli sviluppatori di giochi, alcuni importanti progetti UE5 sono già stati rilasciati al pubblico tramite Epic stessa. lo scorso dicembre, È un gioco elettronico Spostato su Unreal 5, contemporaneamente è stato rilasciato Epic Matrix si risvegliaUn impressionante spettacolo tecnologico che unisce le somiglianze di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss con un grande mondo aperto abitato da loro Personaggi metaumani dello sviluppatore.

“È così bello che possiamo provare i flussi di esperienza utente prima di chiunque altro”, afferma Kim Libreri, CTO di Epic. il bordo. “Quindi, in realtà, è molto prezioso per i nostri clienti perché significa che non devono affrontarlo. Non finiamo per presentare flussi di lavoro sconsiderati di fronte a tutti i nostri utenti. È fantastico da quel punto di vista, specialmente con qualcosa di grande come matrice Demo e mi piace È un gioco elettronico. “

Come parte del lancio di UE5 di oggi, Epic ne sta anche realizzando un campione Matrix si risveglia‘city – senza le stelle di Hollywood – è disponibile per gli sviluppatori di giochi da cui costruire. “Penso che vedremo delle cose piuttosto interessanti”, dice Libreri. Epic sta anche rilasciando un modello di sparatutto multiplayer chiamato liraintegrato in UE5, che è molto simile a Quiz irreale Che è qualcosa che lo sviluppatore dice può essere una “risorsa di apprendimento pratico” per i creatori di giochi.

Al di fuori dei giochi, motori come Unreal stanno diventando sempre più popolari per altre applicazioni, in particolare film e televisione. Il MandalorianoPer esempio, Ha usato Unreal per i suoi set predefiniti. Con strumenti come UE5 e una nuova generazione di hardware di gioco, Libreri pensa che vedremo più di questo tipo di crossover cross-modale. In passato, dice, i creatori costruivano “risorse di qualità cinematografica” che poi dovevano essere ridotte al minimo per essere utilizzate nel gioco. Ora quelle linee stanno iniziando a sfocarsi, aprendo ogni sorta di possibilità.

“Significa davvero che al di là dei confini dei media, sia che tu stia girando un film o un programma TV o anche facendo un’applicazione aziendale, non devi davvero pensare a questa scelta”, spiega. “Ovviamente, se hai intenzione di spedire su piattaforme di fascia bassa, devi ancora pensare a quanti triangoli ci sono nella scena. Ma per la nuova generazione di dispositivi, è sicuramente un punto di svolta. È del tutto possibile che il scena creata per uno spettacolo in streaming su Netflix o Disney – in cui utilizzavano principalmente risorse ad alta risoluzione – ora c’è la possibilità che le cose appaiano in un gioco o, man mano che ci avviciniamo al futuro, anche in qualche esperienza del metaverso”.