I laptop Dell XPS 13, 15 e 17 sono in vendita oggi

Se ne stai cercando qualcuno offerte per laptopOggi, l’intera gamma di dimensioni della gamma Dell XPS vede forti sconti presso Dell. La gamma di laptop XPS è nota per confezionare interni straordinari nell’ambiente di lavoro ovunque e questi sconti includono anche due versioni touchscreen dei modelli di laptop XPS, che li rendono uno dei migliori Offerte Dell XPS E Offerte per laptop Dell Ti imbatterai. Continua a leggere per ulteriori dettagli e richiedi oggi stesso un ottimo affare sul tuo laptop Dell XPS.

Il laptop touchscreen Dell XPS 13 è un ottimo laptop se hai bisogno di alimentazione desktop ma preferisci le funzionalità miste di un tablet, con un touchscreen da 13,4″ reattivo e coinvolgente. Con una luminosità di 400 nit, questo schermo lo rende un laptop indispensabile se il tuo lavoro viene svolto sotto le luci intense di aule, bar o anche all’aperto in una giornata di sole. come ogni I migliori laptopDell XPS 13 ha un’ottima webcam che lo rende un’ottima opzione anche per i lavoratori remoti. Un lettore di impronte digitali è incluso per la massima sicurezza durante l’accesso e il laptop touchscreen Dell XPS 13 risponde ai comandi vocali fino a 14 piedi di distanza. Le sue numerose porte lo rendono ideale per gli utenti che desiderano espandere il proprio spazio di lavoro con uno schermo aggiuntivo e per altri creatori di contenuti e creatori che lavorano con dischi rigidi esterni.

Dell XPS 17 è il più grande dei modelli di laptop XPS e offre uno straordinario display Full HD da 17″ per il tuo mondo del lavoro e dell’intrattenimento. I film offrono dimensioni maggiori e il lavoro diventa più conveniente con il display da 17 pollici e, con una cornice leggermente più grande, Dell XPS è in grado di produrre una maggiore durata della batteria e interni più densi. Come specificato per questo accordo, questi interni includono un processore Intel i7 a otto core, una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050 con 4 GB di RAM e una veloce unità a stato solido da 512 GB. È un dispositivo impressionante per chi ama più spazio sullo schermo con cui lavorare e, con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ha tanto senso per i giocatori quanto per i professionisti impegnati.

Che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente qualcuno che ama lavorare in movimento, Dell XPS 15 è Il miglior laptop da 15 pollici che puoi acquistare. Ciò è particolarmente vero con questo avversario Dell, poiché l’XPS 15 include un touchscreen, che lo rende un ottimo dispositivo se vuoi essere creativo con il lavoro. Dell è stata in grado di confezionare il laptop Dell XPS 15 Touch con un processore octa-core, 16 GB di RAM, un’unità a stato solido da 512 GB e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050. A completare le straordinarie funzionalità del Dell XPS 15 Touch c’è uno scanner per impronte digitali, fino a 13 ore di autonomia della batteria con una singola carica e un sensore del coperchio integrato che ti consente di sbloccare il computer e accenderlo in pochi millisecondi.

Ci sforziamo di aiutare i nostri lettori a trovare le migliori offerte su prodotti e servizi di qualità e scegliere ciò che copriamo con cura e in modo indipendente. Prezzi, dettagli e disponibilità di prodotti e offerte in questa pubblicazione possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Assicurati di controllare che siano ancora validi prima di effettuare l’acquisto. Digital Trends può guadagnare una commissione sui prodotti acquistati tramite i nostri link, supportando il lavoro che facciamo per i nostri lettori.

Raccomandazioni degli editori