Microsoft sta preparando la più grande sorpresa dopo aver annunciato che Windows è TORNATO

The “Independent” ha rivelato che Microsoft sta progettando di riprogettare il suo sistema operativo “Windows”, che includerà “un rinnovamento visivo completo delle esperienze di Windows. Un elenco di lavori appena annunciati nell’ingegneria del software è stato pubblicato dalla società nel team dell’esperienza utente” Windows Core “. “In questo team, lavoriamo con la nostra piattaforma di punta, Surface e i partner di produzione per coordinare e fornire un rinnovamento visivo completo delle esperienze di Windows per segnalare ai nostri clienti che Windows è tornato e per garantire che Windows sia la migliore esperienza di sistema operativo per i clienti.”

Bill Gates prepara un completo rinnovamento visivo di “finestre”

Secondo “Windows Latest”, le modifiche apportate a “Windows 10” includeranno una revisione completa del menu “Start”, “File Explorer” e le applicazioni integrate per renderli più moderni e fornire loro un’interfaccia utente coerente tra tutti i programmi. Ciò include anche la transizione del computer tra la modalità dispositivo Il tablet è più fluido e passa da un’impostazione “mouse e tastiera” a un uso basato sul tocco, e questo aggiornamento consentirà di creare e includere componenti nei documenti che possono essere aggiornati e modificati in qualsiasi momento, indipendentemente da dove vengono creati o da come vengono condivisi.

Microsoft ha esposto un pizzico scientifico

Il gigante della tecnologia Microsoft ha affermato che gli hacker affiliati al governo russo hanno partecipato a un attacco completo che ha preso di mira le reti governative e il settore privato americano e sono stati in grado di penetrare nei sistemi Microsoft più in profondità di quanto precedentemente noto, consentendo loro di accedere a codice e informazioni di potenziale valore, e la società ha precedentemente riconosciuto che si basava Ha scaricato involontariamente un file di patch software utilizzato dalle spie russe. Tuttavia, Microsoft non ha specificato il tipo di informazioni a cui si è avuto accesso e la società ha affermato che l’hacker ha violato l’account di un dipendente attraverso il quale ha visto i codici e alcune informazioni secondo la dichiarazione dell’azienda. “Microsoft” ha rivelato due settimane fa di aver scoperto malware nel suo sistema, riferendosi alla correzione di un programma di “SolarWinds” che i russi hanno manipolato per raggiungere gli obiettivi. Funzionari del governo degli Stati Uniti hanno affermato che il semplice download di un aggiornamento software non è un hack, ma non c’è dubbio che l’accesso al codice sia pericoloso.