TikTok ha rilasciato gli effetti AR dello scanner LiDAR per iPhone 12 Pro.

TikTok ha rilasciato nuovi effetti AR che possono essere utilizzati con LiDAR Scanner in formato IPhone 12 Pro E il IPhone 12 Pro Max Anche

Per suonare nel 2021, abbiamo rilasciato il primo effetto AR sul nuovo iPhone 12 Pro, utilizzando la tecnologia LiDAR che ci consente di creare effetti che interagiscono con il tuo ambiente, un ponte visivo tra il mondo digitale e quello fisico. Siamo entusiasti di sviluppare impatti più innovativi nel 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta – TikTokComms (TikTokComms) 6 gennaio 2021

L’effetto celebra il nuovo anno 2021 con una palla e esplode in frammenti di carta dorata sparsi per la stanza, il che aiuta lo scanner LiDAR a integrare l’effetto nell’ambiente circostante. Molto buono come si vede nella clip campione, dove la carta cade sulla persona, sul divano e sul pavimento, le capacità dello scanner LiDAR scansioneranno l’area e rileveranno oggetti a diverse distanze con precisione 3D.

Gli sviluppatori possono accedere all’API affinché questo effetto funzioni con il sensore LiDAR Scanner e le applicazioni di terze parti.

Se qualcuno vuole utilizzare un effetto Capodanno, TikTok ora afferma che è stato rilasciato agli utenti in determinati paesi. I nuovi effetti verranno mostrati utilizzando lo scanner LiDAR continuamente. Anche quest’anno

