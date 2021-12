I cinque progetti innovativi di Sony spaziano dalla realtà virtuale a PS5

In occasione del Technology Day, Sony ha svelato gli ultimi progressi tecnologici. Progetti su schermi a bassa latenza, DLSS per ray tracing, PS5 o persino innovazioni future: Sony sogna cinque progetti in particolare che hanno attirato la nostra attenzione.

Sony ha organizzato questa settimana Evento della Giornata della Tecnologia. Lo scopo di questo evento è mostrare gli ultimi sviluppi fatti dai team di ricerca e sviluppo. Non tutto verrà fuori, ma alcune di queste tecnologie avranno sicuramente un impatto sui prodotti in produzione nei prossimi mesi.

Display di realtà virtuale OLED 4K

Se non hai necessariamente bisogno di un display 4K sul tuo smartphone, anche se Sony ne usa uno nelle loro ultime versioni Sony Xperia Pro-IQuesto tipo di schermo può migliorare notevolmente l’esperienza dell’utente e questa è un’area in continua evoluzione.

La realtà virtuale richiede la tecnologia più recente. Così l’ultimo prototipo svelato da Sony integra due display OLED4K, uno per ogni occhio. Quindi possiamo immaginare che il futuro casco PlayStation VR 2 Visualizza 2000 x 2040 pixel per occhio. Un altro vantaggio di OLED: bassa latenza necessaria per la realtà virtuale.

Un robot che pizzica senza pizzicare

Sony ha anche introdotto la frizione automatica. In questo modo può consentire alla macchina di raccogliere oggetti senza danneggiarli. Questo prototipo ha la capacità di controllare con precisione la forza della presa a seconda di ciò che deve tenere.

Pertanto, gli oggetti sono tenuti abbastanza saldamente in modo che non scivolino senza schiacciarli. Che può essere necessario per ortaggi o fiori.

Tecnologia di ray tracing interno DLSS

È anche chiaro che l’IA ha il suo posto nei progetti di ricerca e sviluppo. L’evento è stato un’opportunità per mostrare gli sviluppi in una tecnologia simile Al DLSS di Nvidia. Questa è una tecnologia di campionamento superiore per migliorare le prestazioni di gioco.

Sony prevede di usarlo in ray tracingQuesto è un nuovo modo di lavorare con la luce nei nostri (ma non solo) videogiochi. Questo “ray tracing” è in realtà il nome dato alla tecnologia per visualizzare la luce in un’immagine generata al computer.

Puoi vedere come appare questa tecnica intorno alle 4’30 nel video qui sopra.

Sistema di memoria

Sony ha parlato del suo sistema “Mimamori”, che si dice sia progettato per monitorare il pianeta. Questo progetto consiste nell’utilizzare i satelliti per raccogliere dati che vengono combinati con i dati raccolti da sensori situati sulla superficie terrestre. Ciò consente di combinare le immagini satellitari con l’umidità del suolo, ad esempio, o la temperatura.

Secondo gli scienziati di Sony, questo sistema potrebbe consentire di seguire meglio l’evoluzione del clima.

Gli sfondi verdi sono stati sostituiti dagli schermi dei film

Sony è tornata a una delle tecnologie attualmente utilizzate nel cinema, che èLo abbiamo già scoperto all’inizio dell’anno. Questo nuovo processo utilizza schermi modulari per creare assiemi digitali. Questi monitor fanno parte della gamma Crystal LED di Sony e quindi utilizzano la tecnologia Micro LED.

La luminosità di questi schermi è di 1.800 nits, che è un numero enorme. In confronto, lo schermo Pro Display XDR di Apple Ha raggiunto il picco di 1.600 nit di luminosità. Uno dei vantaggi della creazione di sfondi dagli schermi è che la loro luce rende facile convincere gli spettatori che i tuoi attori sono effettivamente lì. Con gli sfondi verdi tradizionali, lo sfondo è un colore solido e piatto. Sony afferma che questi monitor sono in grado di ottenere frame rate molto elevati, ma sono anche in grado di eseguire il rendering 3D, quindi c’è molta flessibilità.

Tecnologie PlayStation 5

Anche i team di ricerca e sviluppo di Sony hanno colto l’occasione per discutere di tecnologie PS5. Siamo stati in grado di (ri)scoprire Tempest 3D Audio, Feedback aptico e stimoli adattativi. Tempest 3D Audio, o 3D Audio, viene utilizzato per ottenere un posizionamento audio estremamente accurato, in modo che l’audio possa essere ascoltato da qualsiasi luogo, a 360 gradi intorno a te, come se fossi nel luogo in cui ti trovavi. Sono stati installati innumerevoli amplificatori.

Feedback tattile, lo sai già se possiedi una PS5, sono i trigger adattivi approvati nei pulsanti L2/R2 del controller wireless DualSense. Migliora il senso del tatto in tempo reale in risposta alle azioni di gioco, grazie a un piccolo ingranaggio di precisione e a un motore a coppia elevata integrato.

Come puoi vedere, tra i progetti proposti, ce ne sono di veri e propri utilizzati con il grande pubblico o professionisti. Altri progetti che si concentrano solo su ricerca e sviluppo, avranno sicuramente applicazioni negli anni a venire… o meno.

