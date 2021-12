Il nuovo aggiornamento macOS corregge l’errore dell’isola dei sensori in MacBook Pro

un’altra storia

Molte persone non premono immediatamente il pulsante di installazione quando viene rilasciata una nuova versione principale del sistema operativo, ma piuttosto aspettano la prima correzione di bug importanti, perché non importa quanto il programma sia stato testato dagli sviluppatori, ci saranno sempre dei bug. Non è diverso da macOS di Apple (e tra l’altro iOS e iPadOC), che acquistano dispositivi che vengono introdotti con il nuovo sistema operativo contemporaneamente, e non hanno altra scelta che portare la pediatria della versione attuale, dal momento che il nuovo i dispositivi non sono ufficialmente disponibili .. Rilascialo prima che venga rilasciato.



Con il MacBook Pro di quest’anno, è stato riprogettato e un enorme balzo in avanti in termini di prestazioni rispetto ai suoi predecessori, cosa abbiamo scritto A proposito di un bug più serio, ma anche il bug di Hanging Camera Island che è apparso sui notebook quest’anno ha ricevuto una significativa copertura da parte della stampa. Il punto qui è che il sistema operativo non è stato configurato per lo snooping nascosto della webcam e i pulsanti nella barra di stato nella parte superiore dello schermo probabilmente sono apparsi “sotto” l’isola, che, sebbene fosse possibile fare clic su di essi, non veniva mostrata esattamente quello che avevamo intenzione di stampare.

macOS è ancora in versione beta e probabilmente verrà rilasciato al pubblico la prossima settimana 12.1-ar L’aggiornamento risolve entrambi i bug sopra menzionati (oltre a correggere il bug della sensibilità del trackpad, ad esempio) e sarà finalmente disponibile su Mac che già eseguono iOS e iPadOS. CondividiGioca Lavoro. Sfortunatamente, è stato introdotto anche quest’estate e promesso anche quest’anno controllo universale Non sarà disponibile nemmeno con la nuova versione del sistema operativo, quindi è improbabile che questa promessa venga mantenuta quest’anno.