Il marchio di moda slow Sui lancia la campagna #SUIISSHE con 10 leader donne che sostengono una vita consapevole e intenzionale

Nel dinamico panorama della moda, la sostenibilità e l'empowerment sono al centro dell'attenzione con l'ultima iniziativa di Sui. Il marchio con sede a Singapore e in India, sotto la guida di Mahima Gujral, ha lanciato la sua dodicesima collezione, “Journey”, con idee stimolanti. #SUIISSHE La campagna: un vibrante arazzo di storie, che mette in risalto 10 donne straordinarie provenienti da contesti diversi, ciascuna leader e sostenitrice a pieno titolo.

La campagna #SUIISSHE presenta donne come Maria Vittorioun difensore della neutralità del corpo; Maria MarinaiFondatore Beige sociale; E Giuliana Federica, fondatore di Lepak Talks, tra gli altri. Queste donne condividono storie, sfide e trionfi unici, incarnando lo spirito della comunità Sui. Questa iniziativa sottolinea l'impegno di Sui nel realizzare abiti e nel tessere le storie di coloro che li indossano.

Foto: Sui

Fondata nel 2018 da Mahima GujralLaureato al Lasalle College of the Arts, Singapore, e alla SDA Bocconi, Milano, Ma È in prima linea nel movimento della moda sostenibile. Il viaggio di Gujral nell'acquisto consapevole e nella vita consapevole ha portato alla creazione di Sui, un marchio che combina moda e sostenibilità in un modo coinvolgente e riconoscibile.

IL “un viaggio” La collezione, parte della campagna #SUIISSHE, è una testimonianza dello spirito di Sui. Offre pezzi versatili realizzati con tessuti sostenibili utilizzando metodi artigianali lenti, progettati per le donne che svolgono ruoli diversi nella vita. La collezione non si limita ai soli vestiti; Riguarda le storie che raccontano. Ogni pezzo è decorato con motivi che simboleggiano l'amor proprio, la forza e i nuovi inizi, ed è realizzato in cotone organico attraverso tecniche come la stampa e il ricamo a mano.

Foto: Sui

L'approccio di Sui alla sostenibilità è olistico. Il marchio segue una politica tessile a spreco zero, trasformando gli scarti in accessori e usi Privo di azoti E coloranti a base di erbe per ridurre l'impatto ambientale. Il benessere dei lavoratori è fondamentale, con salari equi, spazi di lavoro sicuri e una vita lavorativa equilibrata per il team di sarti e ricamatori.

Anche l’istruzione è un pilastro centrale della filosofia Sui. Attraverso i social media e Blog della rivista verdeil marchio condivide approfondimenti sulle pratiche sostenibili e incoraggia piccoli ma importanti passi verso un pianeta migliore.

Foto: Sui

Mentre Sui si avvicina al suo sesto anniversario, il suo viaggio è una storia di crescita, apprendimento e miglioramento continuo. Profondamente radicata nell'amore per l'artigianato e la sostenibilità, la storia del marchio è un faro di speranza e ispirazione nel mondo della moda. Sui dimostra che la moda può essere bella, di grande impatto e, soprattutto, gentile con il nostro pianeta e la sua gente. www.wearesui.com