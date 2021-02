Microsoft ha annunciato l’imminente aggiornamento 21H1 per Windows 10

In un post sul blog scritto da John Cable, VP, Program Management, Windows Service and Delivery, vengono descritte brevemente le seguenti funzionalità che arriveranno nel prossimo aggiornamento principale di Windows 10.

L’obiettivo dell’aggiornamento 21H1 è migliorare la sicurezza, l’accesso remoto e la qualità. La caratteristica più importante disponibile in Windows 10 è la possibilità di impostare una webcam esterna come predefinita per l’autenticazione facciale di Windows Hello. Ciò è particolarmente utile quando utilizzi un laptop che dispone già di una webcam incorporata con Windows Hello ma potrebbe essere bloccato sullo schermo del desktop e desideri accedere con il tuo viso utilizzando una fotocamera esterna.

Windows Defender vedrà un aggiornamento che accelera le prestazioni di Application Guard. Inoltre, Defender vedrà i tempi per uno scenario di apertura dei documenti ottimizzato. Risolto anche un problema che causava un ritardo durante l’apertura di un documento di Microsoft Defender Application Guard Office.

Il servizio Criteri di gruppo di Strumentazione gestione Windows aggiornerà le sue prestazioni per supportare più scenari di lavoro remoto, in linea con più persone che lavorano in remoto.

Gli utenti che partecipano al programma Beta Insider possono scaricare subito l’aggiornamento 21H1 purché si abbonino al programma.

