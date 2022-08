La percentuale della batteria è finalmente tornata in iOS 16 ed è terribile

Apple ha rilasciato oggi iOS 16 beta 5 e con esso arriva il tanto atteso ritorno della percentuale della batteria sulla barra di stato. Sfortunatamente, è brutto da morire e illeggibile per l’avvio.

In precedenza, la percentuale della batteria veniva mostrata a sinistra dell’icona della batteria. Tuttavia, Apple lo ha rimosso a partire dall’iPhone X perché non c’era abbastanza spazio per stipare grazie al notch. Per vedere la percentuale della batteria, devi attualmente scorrere verso il basso fino al Centro di controllo. In iOS 16, Apple ha “risolto” questo problema facendo apparire il numero dentro icona della batteria.

(Se hai aggiornato all’ultima versione beta e non la vedi, è perché non è abilitata per impostazione predefinita. Per accenderla, devi andare nel menu della batteria nelle impostazioni e attivare la percentuale della batteria. anche l’opzione Sembra non essere disponibile Su iPhone 11, iPhone 12 mini e iPhone 13 mini. Questo potrebbe cambiare con le future beta, ma per ora sono interruzioni.)

Sembra brutto alla vista, qualcosa che vedresti su un telefono intorno al 2011. Da lontano, sembra un po’ il numero su una felpa, non in senso positivo. Tuttavia, mi rendo conto che questo è il mio gusto estetico personale. Il mio problema più grande è che questa nuova cifra percentuale della batteria ha anche problemi funzionali.

Poiché il numero appare all’interno del simbolo della batteria, dovrebbe apparire sempre completamente carico per una facile lettura. Quindi, anche se hai una batteria irrisoria del 10 percento sul tuo telefono, il codice stesso è ancora pieno. Nelle poche ore in cui ho usato questa funzione, è vero che ha causato un cortocircuito nel mio cervello. Icona della batteria piena che legge 55? Questo rovina solo i segnali visivi a cui siamo tutti abituati.

L’intero scopo dell’icona della batteria è farti capire rapidamente, a colpo d’occhio, quanto succo ti è rimasto. Sfortunatamente, la batteria “piena” più numeri molto piccoli non sono facili da vedere. Ciò è particolarmente vero se hai già problemi di vista. Non aiuta il fatto che la barra di stato fosse sempre difficile da leggere se si utilizzava uno sfondo chiaro. Naturalmente, non tutti avranno questo problema. Se hai una visione 20/20, probabilmente non ti disturberà molto. Mi capita di avere un grave astigmatismo e miopia e alcune schermate di blocco della modalità di messa a fuoco con sfondi più chiari. Non posso dirti quante volte ho letto male il numero della batteria al 50 percento come 5G.

Confronta tutto questo con il simbolo della batteria scarica. Sebbene l’icona senza numeri non ti dica esattamente quanta batteria è rimasta, è molto facile individuare un tono approssimativo. È un design intuitivo che non ha bisogno di spiegazioni. È una piccola consolazione, ma almeno l’icona della batteria continua a cambiare colore quando la Modalità risparmio energetico è abilitata o il telefono è collegato. Il primo rende l’icona gialla, mentre il secondo la rende verde con un’icona a forma di fulmine accanto. (La ricarica rende anche il simbolo e i numeri della batteria più grandi e quindi più facili da leggere! Perché non farlo anche in modalità normale?!)

È come se Apple ci avesse sottoposto a questo apposta. L’azienda è nota per il suo stretto controllo sulla progettazione del prodotto, indipendentemente dal fatto che le modifiche apportate siano ciò che le persone desiderano. (Jack per cuffie RIP.) Apple ha deciso con l’iPhone X che non abbiamo bisogno della percentuale della batteria nella barra di stato. Ci ha fornito quella che considero una soluzione soddisfacente con il Centro di controllo. Ma tutti abbiamo chiesto ad Apple di recuperare la percentuale della batteria nell’angolo in alto a destra dei nostri telefoni, ed è quello che abbiamo ottenuto.

Probabilmente tornerò a disattivare la percentuale della batteria. Dopotutto, l’icona della batteria scarica funziona nella stragrande maggioranza delle situazioni. E la prossima volta che la mia batteria si avvicina pericolosamente allo zero, tirerò un sospiro di sollievo mentre scorro verso il centro di controllo, addolorato per quello che avrebbe potuto essere.