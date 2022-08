Classifiche del Regno Unito: Xenoblade Chronicles 3 scende mentre l’arrampicata sportiva torna su

dopo, dopo Xenoblade Chronicles 3 La tempesta ha preso d’assalto il mondo, in cima alle classifiche di vendita effettive nel Regno Unito la scorsa settimana, e oggi ha visto un leggero ritorno alla normalità, con i giocatori di casa che ancora una volta hanno preso posizione nella lista.

Il JRPG di Monolith Soft potrebbe essere scivolato al numero 10 delle classifiche, ma ciò non sottovaluta la fantastica settimana di apertura su cui il gioco ha messo le mani. Miglior lancio britannico di qualsiasi titolo nel franchise.

La posizione bassa di Xenoblade non indica in alcun modo che il gioco sia morto, ma i titoli Nintendo standard stanno già girando come avvoltoi in cima alle classifiche. Vengono visualizzati i dati di questa settimana Nintendo Switch Sport riconquistare il suo posto al secondo posto e Pokemon Leggende: Arceus Riemergere nella top ten dopo il ritiro della scorsa settimana.

Come ci aspettavamo, titoli compresi Animal Crossing: Nuovi Orizzonti E il Mario Kart 8 Deluxe Ancora una volta si aggrappano ai loro primi dieci posti, dimostrando che l’appetito è ancora lì per alcuni momenti amichevoli di Nintendo.

Senza notizie sulla falsariga dei nuovi arrivi, non c’è molto altro da dire: ecco la top ten della settimana del Regno Unito:

[Compiled by GfK]



A quale dei suddetti giochi hai giocato questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!