Evento iPhone 14: Apple ha avviato la produzione

Siamo a solo un mese di distanza dal previsto Annuncio di iPhone 14 E un prossimo evento Apple a settembre. Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg Oggi Apple ha avviato il processo di produzione per l’evento iPhone 14…

Secondo l’ultima versione di La forza di Mark Gorman nella newsletter, Apple ha iniziato a “registrare e assemblare l’evento mediatico di settembre”. L’evento, in base alla data, dovrebbe svolgersi nella prima metà di settembre.

In particolare, ciò significa che Apple sta pianificando un evento virtuale o ibrido per lanciare l’iPhone 14 quest’anno, piuttosto che un evento interamente di persona come quello che è stato fatto prima della pandemia. Sembra probabile che Apple adotterà un approccio simile con il lancio dell’iPhone 14 come ha fatto con il WWDC a giugno.

Ciò potrebbe significare un video keynote completamente preregistrato, con alcuni membri della stampa che partecipano all’Apple Park per opportunità pratiche e briefing. La parte di persona dell’evento sarà molto più piccola del WWDC perché Apple inviterà solo i membri della stampa, non gli sviluppatori.

Il rapporto ribadisce anche molto di cosa aspettarsi dall’evento, con un focus primario su iPhone 14 e Apple Watch serie 8. Apple ha quattro nuovi modelli di iPhone 14 in lavorazione, oltre a un Apple Watch Series 8 aggiornato e Apple Watch SE e tutto nuovo Il modello Apple Watch Pro.

Infine, Gurman prevede che Apple terrà probabilmente due eventi questo autunno: uno a settembre per iPhone 14 e un altro a ottobre per i nuovi annunci di iPad e Mac.

