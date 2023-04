L’ammiraglia 360 di Linn è la “migliore soundbar” che abbiano mai realizzato

In occasione del suo 50° anniversario, Linn ha alzato il coperchio su un nuovo amplificatore di punta che, secondo quanto affermato, produce i livelli più bassi di distorsione acustica di qualsiasi amplificatore Linn passato e presente. Saluta Linn 360 (e guarda, non la ‘k’ storta nel nome del prodotto in vista!)

“È senza dubbio la migliore soundbar che abbiamo mai realizzato”, afferma Gilad Tiefenbrunn, CEO di Linn, “davanti al nostro precedente benchmark”.

L’azienda scozzese afferma che questo è stato ottenuto sviluppando un nuovo “tutto”, da un nuovo cabinet a nuove unità motore.

Quest’ultimo vede un tweeter a cupola in berillio da 19 mm accoppiato a un cono midrange in fibra di carbonio intrecciata, entrambi i quali secondo Lin sono stati manipolati in modo che la distorsione che producono sia intrinsecamente spinta al di sopra di ciò che l’orecchio umano può sentire. Le frequenze dei bassi sono fornite da entrambe le unità di trasmissione dei bassi superiore e inferiore in lega di alluminio-magnesio, con una coppia di driver dei bassi inferiori in grado di produrre una gamma maggiore e più del doppio del viaggio rispetto al precedente massimo di Linn.

La riproduzione dei bassi è ulteriormente migliorata grazie al Power DAC integrato da terra, afferma Lin, che combina la conversione da digitale ad analogico e l’amplificazione in un unico stadio, ampliando così il percorso digitale e riducendo la perdita.

Oltre a implementare il sistema Exakt digitale del processore Linn e la tecnologia di correzione della stanza per l’ottimizzazione dello spazio, Speakers 360 introduce anche la più recente tecnologia di amplificazione dell’azienda, il controllo adattivo del bias, che funziona in tempo reale per rimuovere la distorsione dagli amplificatori per garantire prestazioni ottimali.

La curvatura del parafango anteriore è stata scelta insieme al posizionamento a filo delle unità di azionamento e all’arco circonferenziale concentrico, che incorpora guide d’onda per una dispersione ottimale in ogni direzione, forse da qui il nome degli altoparlanti.

L’elegante cabinet, costruito con strati 3D “ordinatamente pieghettati” e ospita una paratia anteriore che corre su entrambi i lati dell’altoparlante, può essere rifinito in uno dei cinque colori: Clyde Build (grigio opaco), Single Malt (ambra) o Linn Heritage (nero lucido) Dalla Glasgow Collection, Piano Black o Alpine White dalla Classic Collection.

Sono disponibili anche due versioni del 360 ​​. La prima è la variante Exakt Integrated (£ 87.500), che come puoi immaginare ospita tutti i circuiti di crossover, DAC e amplificazione all’interno dell’altoparlante ed è progettata per l’uso con un driver di rete Linn DSM. Il secondo, nel frattempo, è il Passive with Aktiv Bass (£ 55.000), progettato per l’uso con un subwoofer non Linn o un sistema Linn Exakt completamente esterno che utilizza un Exaktbox.

