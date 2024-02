Dahua Technology presenta l'iniziativa 5E per migliorare l'esperienza del cliente

Hangzhou, Cina22 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Dahua Technology, leader globale nella fornitura di soluzioni e servizi AIoT basati su video, ha recentemente lanciato la sua nuova soluzione. Iniziativa “5E”. -Facile da installare, facile da collegare, facile da configurare, facile da usare e di facile manutenzione. Con il tema “Aumentare l'efficienza e abbracciare l'innovazione”, 5E si concentra sulla progettazione incentrata sull'utente per fornire prodotti e soluzioni più semplici, facili da usare e più efficienti, fornendo ai clienti funzionamento efficiente, riduzione dei costi, garanzie di sicurezza e valore. Rinforzo.

“In Dahua, i nostri clienti sono in prima linea nella nostra innovazione. Dahua 5E incarna il nostro impegno nella progettazione di prodotti e soluzioni facili da usare che non solo soddisfano le esigenze in evoluzione, ma superano anche le aspettative dei clienti”, ha affermato. Eson RaoAmministratore delegato del marketing globale dei prodotti Dahua.

Facilità di installazione: installazione semplice, rapida e facile da usare

Dahua semplifica l'implementazione di software e hardware in base alle vulnerabilità dei clienti, con miglioramenti continui nella progettazione dell'architettura hardware, nei requisiti degli strumenti, nei materiali didattici e nella sicurezza dei processi, nonché nell'accessibilità, flessibilità, complessità e integrità del software.

Connessione semplice: interconnessione veloce, sicura e affidabile

Dahua mira a migliorare la connettività multi-dispositivo e la compatibilità con terze parti, fornendo un'esperienza di integrazione perfetta per i diversi ambienti dei clienti. Le semplici capacità di comunicazione di Dahua Include plug and play, interfono ibrido a due fili, tecnologia di registrazione automatica, push HTTP, ecc.

Configurazione semplice: configurazione comoda, visiva e senza problemi

Dahua semplifica la configurazione e il debug del prodotto, inclusa l'ottimizzazione delle impostazioni del videocitofono con un clic e l'aggiornamento di Dahua WEB 5.0, con un design dell'interfaccia utente basato su scenari. Inoltre, l'algoritmo di apprendimento AI di Dahua e i parametri di scena preimpostati semplificano la configurazione, risparmiando notevolmente tempo e fatica.

Facilità d'uso: funzionamento comprensibile, facile e intuitivo

Dahua fornisce interfacce intuitive per un funzionamento efficiente e semplice. I miglioramenti spaziano da semplici design estetici a impostazioni di funzioni intuitive, istruzioni dettagliate e suggerimenti utili. Sono inoltre disponibili numerose applicazioni di supporto e intelligenza avanzata per soddisfare le esigenze di diversi scenari, consentendo operazioni flessibili alla portata dei clienti, riducendo tempi e costi di manodopera.

Manutenzione semplice: manutenzione completa, precisa ed efficiente

Le piattaforme software Dahua, come DoLynk Care Health Center, dispongono di debug remoto, notifica di guasti del dispositivo e riparazione con un clic, fornendo una gestione professionale dello stato del dispositivo e una facile manutenzione. Con un forte supporto di ricerca e sviluppo, Dahua fornisce agli installatori soluzioni di risoluzione dei problemi accurate e complete per garantire l'affidabilità del sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Innoveremo e miglioreremo costantemente, miglioreremo costantemente l'usabilità e le prestazioni dei nostri prodotti e forniremo continuamente ai clienti un'esperienza fluida e intuitiva e un valore superiore”, ha aggiunto Rao.

Per ulteriori informazioni, fare clic su Qui.

