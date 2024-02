Samsung annuncia la partnership con FlexIt per offrire coaching online su salute e benessere su Samsung Daily+ – Samsung Global Newsroom

La partnership consentirà agli utenti di tutto il mondo di accedere a servizi di formazione personale e altro ancora tramite l’app FlexIt sul nuovo hub lifestyle Samsung Daily+.

Samsung Electronics ha annunciato oggi una nuova partnership con FlexIt, una soluzione per la salute e il benessere che rende l'allenamento sempre più semplice. A partire da questo mese,1 FlexIt fornirà contenuti di fitness basati su personal trainer agli utenti di Samsung Smart TV attraverso il nuovo hub lifestyle Samsung Daily+2 Sul sistema operativo Samsung Tizen.

“Il benessere dovrebbe essere una componente chiave della nostra routine, quindi costruire abitudini sane con Samsung Daily+ rende più semplice integrare salute e benessere in tutti i diversi aspetti della vita quotidiana”, ha affermato Demian Huen, vicepresidente e capo dell'Experience Planning Group presso il azienda di visualizzazione. Presso Samsung Elettronica. “Questa nuova partnership sottolinea l’impegno di Samsung come leader globale nel settore dei display nel promuovere esperienze sanitarie ponderate e connesse volte a migliorare la vita dei consumatori”.

Attraverso il portale FlexIt gli utenti possono trovare, prenotare e pagare esclusive sessioni di fitness virtuale direttamente sulla propria TV. Con una fotocamera collegata, sia tramite una webcam supportata3 O smartphone: professionisti della salute virtuale4 Fornisci feedback in tempo reale, adatta gli allenamenti e apporta modifiche al modulo per promuovere un ambiente di allenamento solidale, sicuro ed efficace.

FlexIt aiuta gli utenti a gestire la propria salute in modo più olistico; Oltre ai contenuti relativi agli esercizi, FlexIt offre coaching nutrizionale e attività sanitarie a basso impatto come meditazione, yoga e terapia fisica e occupazionale. Lavorando virtualmente con un allenatore che comprende il loro percorso di fitness personale e i loro obiettivi di benessere, gli utenti creano una routine realizzabile che si adatta alle loro esigenze e al loro stile di vita, il tutto comodamente da casa o da un altro luogo con un dispositivo connesso.

Attraverso servizi di housing come FlexIt, Samsung Daily+ sta aprendo la strada al futuro delle esperienze virtuali di salute e benessere con la facilità e l’accessibilità necessarie per costruire routine quotidiane produttive e convenienti. Samsung Daily+ è un nuovo hub lifestyle per gli utenti di Smart TV, che consente loro di usufruire facilmente di un'ampia gamma di servizi e funzionalità lifestyle premium, come home fitness, servizi di telemedicina, videochiamate e altro ancora, utilizzando un'unica interfaccia.

“Con l'innovativa app FlexIt di Samsung, stiamo rafforzando il nostro impegno nel rendere il fitness più accessibile che mai”, ha affermato Austin Cohen, fondatore e CEO di FlexIt. Raggiungiamo un pubblico più ampio e consentiamo alle persone di raggiungere i propri obiettivi di salute con facilità e comodità. “

Durante il CES® Nel 2024, Samsung ha offerto ai consumatori un'anteprima di Samsung Daily+ e dell'app FlexIt sul Neo QLED 8K 2024. Richard Friedman, vicepresidente senior della tecnologia presso FlexIt, si è unito al team Samsung a Las Vegas per dimostrare come FlexIt si integra con i televisori Samsung. Samsung Daily+ ha vinto anche premi per l'innovazione al CES 2024 L'onorevoleessendo stato riconosciuto come un servizio di casa intelligente unico con un ecosistema aperto che integra servizi di terze parti.

Per ulteriori informazioni sulle vantaggiose offerte della gamma TV Samsung, visita Samsung.com.

A proposito di Flexit

FlexIt ha rivoluzionato il settore del fitness e del benessere con la sua tecnologia innovativa e all'avanguardia, offrendo un approccio olistico al benessere olistico per consumatori e aziende. La sua soluzione principale ruota attorno a sessioni personali di salute e benessere bidirezionali faccia a faccia con esperti di fitness e benessere, accessibili tramite piattaforme web e app. La piattaforma FlexIt va oltre il semplice coaching di fitness e abbraccia il benessere olistico attraverso coaching nutrizionale (guidato da dietisti registrati con particolare attenzione alla perdita di peso), attività di benessere a basso impatto (yoga, meditazione, stretching e danza), coaching sulla salute e attività fisiche e di benessere. La terapia occupazionale (che copre la prevenzione, il pre e post parto, la geriatria e il recupero) offre 28 modalità salutari sulla piattaforma.

Il nostro approccio globale e innovativo ci è valso il riconoscimento nel settore. FlexIt è stata nominata la migliore app di formazione economica del 2023 da FlexIt La salute delle donneLe migliori app per personal trainer del 2023 di Forbese le migliori app di fitness del 2023 di Opera quotidiana È già stato concesso Salute dell'uomo, Azienda 5000, Notizie dagli Stati Uniti e rapporto mondialetra molti altri.

1 La disponibilità varia in base al modello e alla regione. FlexIt sarà disponibile tramite Samsung Daily+ su tutti i modelli TV del 2024: Neo QLED 8K, 4K, OLED, UHD (a partire da DU7000) e The Frame. L’aggiornamento del sistema operativo sarà disponibile per selezionati modelli TV 2023 durante la seconda metà del 2024. Gli utenti dei modelli TV 2022 e 2021 possono scaricare l’app FlexIt tramite l’App Store.

2 A partire da quest’anno, Samsung Daily+, un hub per esperienze di stile di vita, riunisce un’ampia gamma di servizi e funzionalità – dalla formazione personale e telemedicina alle videochiamate e soluzioni PC remote – in un’unica interfaccia. Con i televisori Samsung al centro della casa, gli utenti possono godere dei vantaggi delle ultime innovazioni e della connettività perfetta tra i dispositivi nella loro vita quotidiana.

3 Logitech Webcam (C930e, C922 PRO STREAM WEBCAM, C925E, C920s Pro HD Webcam, HD Pro Webcam C920, C920-C, C930c, HD Pro Webcam C920, StreamCam), Samsung (SC-FD100B)

4 Gli operatori sanitari e gli allenatori di FlexIt parlano inglese e spagnolo