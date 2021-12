Come disattivare la condivisione dello schermo AirPlay sul tuo iPhone, iPad o computer Mac

Sul tuo iPhone o iPad, puoi disattivare AirPlay dall’app che stai trasmettendo facendo clic sull’icona AirPlay e selezionando “Disattiva AirPlay”.

Per interrompere il mirroring sul tuo iPhone o iPad, vai all’icona Screen Mirroring in Control Center e tocca “Stop Mirroring”.

Su un Mac, puoi disabilitare il mirroring dello schermo di AirPlay tramite le Preferenze di visualizzazione.

Apple semplifica la condivisione dello schermo del tuo iPhone, iPad o Mac trasmettendolo in streaming su un altro schermo Dispositivo compatibile con AirPlay. Ma cosa succede quando lo spettacolo finisce? Non è sempre chiaro come disattivare AirPlay. Fortunatamente, puoi farlo con pochi clic o pochi clic.

Come disattivare AirPlay sul tuo iPhone o iPad

Se stai utilizzando AirPlay per riprodurre video in streaming da un’app sul tuo iPhone o iPad, tocca trasmissione nell’app e seleziona Disattiva AirPlay.

Se stai utilizzando AirPlay per eseguire il mirroring del tuo dispositivo, apri un file Centro di controllo Scorrendolo verso il basso dalla parte in alto a destra dello schermo (sui dispositivi meno recenti con iOS 11 o versioni precedenti, scorri verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo), tocca clonazione schermo Quindi premere smettila di riflettere.

Come disattivare AirPlay su un Mac

1. Su un computer Mac, fare clic su Centro di controllo Icona in alto a destra.

2. tocca clonazione schermo icona.

3. Nel menu a comparsa, tocca Visualizza preferenze…

4. in fondo al Display Retina integrato finestra, fare clic su AirPlay Menù e scegli spegnendo.

