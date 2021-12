La patch 11.24b in League of Legends batte Gwen e Kai’Sa; Bene, Luxe Nervoso

È stata rilasciata la patch 11.24b di League of Legends, con Gwen, Vine, Kaisa e Lux tra i campioni che hanno ricevuto patch diverse. (Foto: Riot Games)

Lo pensavamo League of Legends‘ (molto divertente) 11.24 Correzione All’inizio di questo mese era l’ultima patch dell’anno… ma a quanto pare non lo era.

invece di, molto divertente Lo sviluppatore Riot Games ha rilasciato un aggiornamento successivo 11.24b a sorpresa mercoledì (15 dicembre), concentrandosi maggiormente sul saldo di Champion dopo i cambiamenti pre-stagione del 2022.

L’annuncio è arrivato tramite un’anteprima di Riot Phlox su Twitter, confermando che vogliono che i giocatori si godano meglio il gioco durante le vacanze fino alla fine di quest’anno.

Quindi quali sono le modifiche implementate nella 11.24b? I tuoi eroi preferiti sono colpiti? Ecco i cambiamenti che devi sapere molto divertente11.24b correzione:

Campione dilettanti

L’anteprima ha ottenuto reazioni contrastanti da parte dei giocatori sui social media, con i fan Gwen, Olaf, Kai’sa, Varus e Pyke che hanno ricevuto questa piccola patch.

Alcuni di questi campioni sono stati scelte eccezionali nella stagione 2021 e il team di bilanciamento ha scelto di potenziarli per mantenerli rilevanti per la prossima stagione.

Gwen, uno dei nuovi campioni di quest’anno, è stato un anatema per la maggior parte delle persone in coda ai singoli, rendendo il campione il settimo campione più bannato dell’anno. Holy Suture ha ricevuto un aumento dei punti ferita da 500 a 590.

Nel frattempo, alcuni appassionati di Berserker Olaf Probabilmente farebbe gemere sia me che i giocatori professionisti perché è uno dei giocatori della giungla più fastidiosi del gioco quest’anno. La velocità d’attacco di Olaf dalla sua abilità passiva “Berserker Rage” ha avuto un aumento significativo, passando dal 75% al ​​100% di bonus.

Olaf non è l’unico a godere della sua abilità passiva di attaccare rapidamente. Pharos Il suo miglioramento della velocità d’attacco per “Live Vengeance” ha ricevuto ai livelli 1, 6, 11 e 16. Inoltre, la sua abilità W, “Blighted Quiver” ha ricevuto una certa attenzione per questa patch. Ciò significa che ora infligge più danni, mentre anche la sua velocità di attacco sulle auto è aumentata.

kaisa È stato uno dei campioni più scelti/banditi sia nella coda da solista che nella scena professionale, e il campione ha ricevuto un buff per questa piccola patch, con gli sviluppatori che volevano mantenerlo rilevante nella prossima stagione. Hai ottenuto un aumento del danno bonus sia per le abilità 2nd Skin che Icathian Rain.

La storia continua

Dall’altro lato, Luccio Ha anche un po’ di amore, essendo uscito dal Meta quest’anno. Per renderlo di nuovo rilevante, ottiene una rigenerazione della salute extra per la sua abilità passiva e l’abilità Bone Skewer ora infligge più danni.

Campione dei nervi

Vayne, Kassadin e il dott. Mundo, Lux e Talon sono gli eroi che hanno ottenuto lo spegnimento in questo aggiornamento.

calunniatori La frattura è stata difficile da affrontare, soprattutto dopo che i nuovi oggetti leggendari dei maghi hanno aumentato la sua influenza nel gioco. La sua riduzione del danno magico P è diminuita dal 15% al ​​10% e il danno aggiuntivo della sua abilità W è diminuito attraverso i livelli, da 70/95/120/145/170 a 50/75/100/125/150.

bene È una delle migliori scelte di Krame della stagione 2021, poiché ha prosperato sia nella corsia superiore che in quella inferiore. Anche nelle cose, l’attacco fisico bonus della R è stato ridotto da 35/50/65 a 25/40/55.

dottore del mondo Non era necessariamente dominante in questa stagione, ma la sua forza nella giungla si è rivelata una sfida per la maggior parte delle persone, specialmente con i nuovi draghi e oggetti. Di conseguenza, il suo HP Regen è stato abbassato da 8 a 6.5.

allo stesso tempo, lusso Ha anche ricevuto alcune ammaccature, con Q Cooldown che è passato da 11/10.5/10/9.5/9 a 11 a tutti i livelli. Inoltre, anche il suo danno base della Q è diminuito di 10 punti tra i livelli, da 35/50/65 a 25/40/55.

Infine, la modalità Mostro Talon W è scesa dal 150% al 130%

Dilettanti di rune e nerf

aumento ghiacciato Ottiene un aumento di forza nell’ultima patch dell’anno, con la sua cura e scudo che vanno dal 7% (per ogni 10% di forza di guarigione e scudo) al 9% (per ogni 10% di forza di guarigione e scudo).

primo colpo È stato rilasciato solo di recente, ma si è dimostrato un po’ troppo potente, quindi ha un bonus di danno dell’1% che va dal 10% al 9%.

Per tutti i dettagli della prima metà della Patch 11.24, fare clic su qui.

Anna è una scrittrice e fotografa freelance. È una giocatrice che ama i giochi di ruolo e i platform ed è ossessionata da League of Legends. È anche una buongustaia e adora una buona tazza di caffè nero.

