Perché non dovresti pulire troppo spesso il tuo cellulare con l’alcol

Perché non usare l’alcol per pulire il tuo cellulare.

Il telefono cellulare non dovrebbe essere pulito solo dall’interno, ma anche dall’esterno. Uno smartphone può essere fino a 10 volte più sporco di un wc E poiché non solo l’abbiamo nelle nostre mani, Ma anche vicino al viso, è necessaria la sua detersione.

Tuttavia, devi stare molto attento a come pulisci un dispositivo mobile. La prima idea di molti utenti è pulirlo con l’alcol, che è un prodotto molto forte anche se non succede nulla di usarlo più volte, Può essere molto dannoso per l’elettronica se utilizzato per lungo tempo.

Non dovresti usare alcol per pulire il tuo cellulare

è quello che è successo a Questo utente di Reddit e incinta un Samsung Galaxy S10e. Da quando l’attuale crisi sanitaria si è insediata nella nostra vita, l’utente ha affermato che l’utente ha sempre pulito il suo cellulare con l’alcol fino ad ora…

Secondo lui stesso in un post, lo schermo del suo dispositivo è improvvisamente morto. Il telefono funziona correttamente in tutti gli altri aspetti (soprattutto l’allarme) ma lo schermo non funziona. Ovviamente l’ha portata in un centro di riparazione ufficiale e lì gli hanno parlato L’uso di alcol o gel igienizzante è molto dannoso per i telefoni E non è stata la prima persona ad aggiustare un telefono rotto.

Fortunatamente, l’eroe della storia ha dovuto solo sostituire lo schermo con uno nuovo, il che è abbastanza semplice nella maggior parte delle stazioni, ma è stato fortunato perché L’alcol non ha influito sui componenti interni della stazione Come la scheda madre, qualcosa di più complicato da sostituire.

Salviette umidificate disinfettanti consigliate: pulisci il telefono in pochi secondi

Quindi, se vuoi pulire il tuo smartphone, la soluzione è molto più semplice. Devi solo seguire questa guida S Sciogliere un po’ di alcol nell’acqua. In questo modo otteniamo lo stesso risultato, ma poiché l’alcol contiene acqua, sarà meno aggressivo con un telefono cellulare.

