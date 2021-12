Un remake del gioco di ruolo per PS5 sta arrivando da Mutan Insight

Lo sviluppatore Mutan Insight sta assumendo un PS5 Un remake del gioco di ruolo, secondo l’elenco dei lavori.

Come notato prima jimatsu, il lista di lavoro Alla ricerca di più ruoli per un progetto non divulgato. NME La traduzione legge alcuni dettagli rilevanti come:

Progetto inattivo

RPG avanzato per PS5 (Remake, titolo non rivelato)

Sviluppo utilizzando motori di gioco come Motore irreale 5″

Mentre il rinnovato gioco di ruolo è ancora in discussione, il clou è l’uso di più motori. Inoltre, nell’elenco dei lavori si nota che è necessaria l’esperienza slash sia per Unreal Engine 4 che per Unity, ed è richiesta anche questa esperienza di motion capture (per il lavoro 3D Motion Designer).

Ci sono lavori offerti per 3d motion designer, 3d wallpaper designer, 2d character designer, 3d art director. La tempistica di sviluppo per l’edizione PS5 è attualmente sconosciuta, con l’elenco dei lavori che lascia intenzionalmente la rivelazione vuota.

Motan Insight è una filiale di Motan, con sede a Tokyo, in Giappone. Ho lavorato su modelli di personaggi per altre serie come riflesso blu e Atelier, che è stato precedentemente sviluppato Final Fantasy 15 DLC Episodio Ardyn.

Nelle notizie correlate, Direttore Final Fantasy 15Hajime Tabata Ha annunciato che il suo nuovo JRPG sarà rivelato dopo aver lasciato Square Enix il prossimo anno. “Sembra che saremo in grado di svelare il gioco di ruolo in fase di sviluppo entro la fine dell’anno. L’obiettivo per il 2022 è espandere il business dei giochi e il business ortogonale per supportare l’azienda”, ha affermato.

in altre notizie, Tre giochi gratuiti svelati agli abbonati PS Plus a gennaioQuesto dà ai giocatori un po’ più di tempo per riscattare i titoli di questo mese. Disponibile dal 4 gennaio al 4 febbraio, con titoli gratuiti per i mesi passati che rimangono riscattabili fino al 3 gennaio.