I pesci sono stati fotografati a migliaia, rivelando la loro vulnerabilità

Diciassettemila installazioni di telecamere, centinaia di migliaia di pesci esaminati, una collaborazione guidata da Tom B. Letizier (della Zoological Society of London, ZSL) non ha lesinato sulle risorse. “Abbiamo lavorato con ricercatori di molti paesi, dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dall’Australia, ma anche dagli Stati Uniti, dal Sudan, dalla Norvegia e dall’Ecuador”, spiega l’ecologista. Stavamo cercando di avere la copertura più ampia possibile degli ecosistemi marini. L'opera è stata descritta qualche giorno fa in scienza.

L'idea, per ciascuna delle aree esplorate, era quella di determinare la gamma di dimensioni di pesci, razze e squali. Dati di grande valore per comprendere l’efficacia delle misure di protezione ambientale. “Se incontrassi a terra un animale di 100 kg, non saprei, basandomi solo su questo criterio, se potrei dargli da mangiare o se mi mangerebbe”, sorride Tom B. Letissier. . Ma negli oceani, la piramide trofica – la piramide alimentare della catena alimentare – è più simile alla distribuzione dimensionale: i grandi mangiano i piccoli. Più grandi sono gli animali, minore è il loro numero. L'intervallo dimensionale è quindi un utile indicatore delle condizioni dell'ecosistema.