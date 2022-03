Sviluppatore di giochi basato su Dr Disrespect che vende NFT ad accesso anticipato • Eurogamer.net

The Midnight Society, un nuovo sviluppatore di giochi AAA sostenuto dal controverso DrDisrespect, alias Guy Beahm, ha spiegato in dettaglio come i suoi piani di accesso anticipato includono il possesso di NFT “Founders Pass”.

un Post sul blog Da Robert Pauling della Midnight Society (ex Community Manager presso lo studio Infinity Ward di Call of Duty) è stato spiegato che lo studio voleva invitare la “community Day Zero”, che fa già parte di Discord dello studio, a diventare membri a pagamento con accesso anticipato .

Questi membri pagheranno $ 50 (o l’equivalente nella criptovaluta Ethereum che brucia il pianeta) per un Founders Pass NFT che garantisce vantaggi per l’iscrizione, oltre a un design del casco “VisorCortex” unico e generato proceduralmente. Il biglietto e i vantaggi associati possono quindi essere venduti o scambiati con altri.

Beahm è pronto per maggiori dettagli sul gioco oggi tramite livestream.

“Mentre ci concentriamo sulla creazione del miglior nuovo gioco sparatutto in prima persona multiplayer, non vediamo l’ora di sfruttare la forza collettiva della nostra community di Day Zero per lavorare direttamente durante le prime fasi critiche di sviluppo del progetto”, ha scritto Pauling.

“Ciò significa costruire un’infrastruttura che consenta ai partecipanti attivi nella nostra comunità di sperimentare ambienti, armi, movimenti e altri principi fondamentali del gioco in un punto in cui il loro feedback, input e guida possono essere incorporati”.

un Grande orologio per il conto alla rovescia Sembra che siano rimasti poco più di sette giorni per richiedere il Founders Pass in anticipo. Sì, non puoi semplicemente acquistarne uno: devi avere la possibilità di acquistarlo.

La Midnight Society darà a 10.000 potenziali candidati il ​​diritto di acquistare un pass utilizzando un sistema a punti, con il primo dib per i creatori di contenuti popolari o i membri della comunità partecipanti.

“L’approvazione si basa su un sistema di punteggio dettagliato che ci aiuta a identificare i membri della comunità più dedicati e di lunga data che sono membri attivi della comunità di gioco in diversi modi (come giocatore, atleta, sviluppatore e/o creatore di contenuti),”, ha spiegato la community di mezzanotte.

Il Founder Pass ti offre “un unico tag di connessione della Midnight Society e una shell VisorCortex di tua proprietà”, l’accesso anticipato a build di gioco, gilde e merchandising in-game, inclusi “VisorCortex future drop”, oltre a diritti di voto per il gioco funzionalità e accesso agli eventi in studio.

Sebbene ciò indichi che i design VisorCortex sono tuoi da scambiare, la risposta alle successive domande frequenti sulla possibilità di commercializzare il tuo design dice:

“Tutti i personaggi della Midnight Society e i design delle varianti sono proprietà intellettuale della Midnight Society, pertanto i titolari di Access Pass non possono vendere o commercializzare i personaggi o i design della Midnight Society in alcun modo”.

Per quanto riguarda l’impatto ambientale degli NFT, lo studio (pur non commentando l’uso di Ethereum) ha dichiarato: “Stiamo utilizzando specificamente un’infrastruttura (Polygon) che ha lo stesso impatto ambientale degli NFT tradizionali. L’impatto di carbonio della richiesta di accesso ai fondatori è equivalente a invio 2.5 Quasi un’e-mail.

Alcuni fan sono scontenti. Youtube Passatempo geekche in passato ha creato contenuti sulla Midnight Society, ha suggerito di includere un abbonamento di $ 50 che puoi scambiare perché NFT creerebbe l’opposto della comunità: Goldrush.

C’è anche il problema dell’uso del gioco di NFT che probabilmente ne impedirebbe il rilascio tramite Steam, che non consente i giochi NFT.

Lo scorso fine settimana, ha annunciato Bim Si stava “traslocando” da una lunga disputa legale con la piattaforma di streaming Twitchche lo ha bandito definitivamente nel 2020 per ragioni che non sono mai state annunciate.