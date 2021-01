Come trovare e catturare Bagon in Pokemon GO

Bagon è un adorabile Pokemon basato sul drago in Pokemon GO. Tuttavia, nonostante il suo aspetto, questo Pokemon può reggere il confronto con Pokemon di tipo Fuoco, Elettrico ed Erba.

Inoltre, Bagon si evolve in uno dei più potenti Pokemon drago disponibili nel gioco, Salamence.

Dove trovare Bagon in Pokemon GO

nell’ambito di Hoenn Group Challenge, Gli Allenatori hanno il compito di catturare Bagon, un Pokemon del Distretto di Hoenn. Grazie a questa sfida, si riproduce spesso in natura, ma Bagon rimane una razza rara in Pokemon GO nonostante questo aumento.

Per rendere le cose più facili, gli allenatori possono usare l’incenso per attirare più Pokemon intorno a loro. L’incenso funziona per 30 minuti e aumenta il tasso di generazione di Pokemon intorno all’allenatore. Usarlo migliorerà le possibilità degli allenatori di mettere le mani su Bagon.

Questo Pokemon, insieme agli altri nel distretto di Hoenn, ora può essere trovato in uova di 5 chilometri. Pertanto, gli allenatori hanno solo la possibilità di schiudersi da queste uova in Pokemon GO durante Hoenn Group Challenge.

Bagon può anche essere trovato nei raid a stella singola durante la Hoenn Collection Challenge. La parte migliore è che gli allenatori possono facilmente fare questi raid da 1 stella da soli.

Coloro che vogliono avere un Pokemon drago carino e potente nella loro squadra di Pokemon GO devono andare avanti e dare la caccia a Bagon durante questa sfida.

Dar da mangiare a Bagon 25 caramelle la trasformerà in Shelgon, e dare a questo Pokemon altre 100 caramelle la trasformerà in Salamence. È Dragon Pokemon è forte in qualsiasi squadra in Pokemon GO perché è buono contro Fire, Grass, Electric e alcuni altri tipi di Pokemon.

Quindi, se gli allenatori vogliono davvero avere i Salamans nella loro squadra, Bajun è il modo per farlo.