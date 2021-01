Apple Seeds macOS Big Sur 11.2 Candidate seconda edizione per sviluppatori

Apple oggi ha classificato una seconda versione RC del macOS Big Sur Aggiornamento 11.2 per sviluppatori a scopo di test, con un nuovo aggiornamento una settimana dopo Il primo RC E dopo due mesi Versione di MacOS Big Sur Prime.



Gli sviluppatori possono scaricare la versione aggiornata della versione aggiornata di macOS Big Sur‌‌‌ 11.2 utilizzando il meccanismo di aggiornamento del software nelle Preferenze di Sistema dopo aver installato il profilo appropriato dall’Apple Developer Center.

‌MacOS Big Sur‌ 11.2.2 AggiornamentoRimuove la funzionalità Ha consentito alle app Apple di bypassare firewall, strumenti di sicurezza e app VPN di terze parti. MacOS Big Sur‌ 11 include un elenco ContentFilterExclusion che abilita app Apple come App Store, Mappe, iCloud, E altro ancora per evitare il firewall e le app VPN installate dagli utenti. Queste app non erano in grado di filtrare o scansionare il traffico per alcune app Apple integrate. Questa funzione è stata rimossa in ‌macOS Big Sur‌ 11.2.

Quando ‌macOS Big Sur vedrà le versioni 11.2, le app Apple saranno compatibili con le app VPN e non saranno più in grado di aggirare i firewall e altri strumenti di sicurezza.

Secondo le note di rilascio di Apple, l’aggiornamento migliora anche l’affidabilità del Bluetooth e include varie correzioni di bug.

MacOS Big Sur‌ 11.2 migliora l’affidabilità del Bluetooth e risolve i seguenti problemi:

– Gli schermi esterni possono visualizzare uno schermo nero durante il collegamento a un Mac mini (M 1, 2020) utilizzando un convertitore da HDMI a DVI

– Adeguamenti alle foto di Apple ProRAW in formato Immagini L’applicazione potrebbe non essere salvata

– ICloud Drive Può essere disattivato dopo aver disabilitato l’opzione ‌iCloud Drive‌ Cartelle desktop e documenti‌

– Le preferenze di sistema potrebbero non essere sbloccate inserendo la password dell’amministratore

– Il tasto del globo potrebbe non visualizzare il pannello Emoji ed emoticon quando viene premuto

L’aggiornamento risolve un errore che potrebbe causare la visualizzazione di una schermata nera sui display esterni quando sono collegati a M1‌ ‌ Mac mini‌ utilizzando un adattatore da HDMI a DVI e risolve un problema che causava modifiche alle foto di Apple ProRaw in Foto perché non erano state salvate. Include anche correzioni per ‌iCloud Drive‌, preferenze di sistema e altro.