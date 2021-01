Miglior Cyberpunk 2077 mod

Giocare Cyberpunk 2077 Può essere una grande esperienza nelle giuste condizioni. Per i giocatori di console, non ci sono molte opzioni, ma se giochi su PC, c’è davvero una forte comunità che lavora su fantastici mod per migliorare il gioco. Non “risolvono” completamente tutti i prelievi, le perdite, i casi T e gli errori, ma sono la cosa migliore da modificare. Cyberpunk Sperimentare.

Ecco le migliori mod rilasciate da dicembre e quali dovresti aggiungere al tuo gioco.

Il gioco è tutto sulla modifica del corpo, Cyberpunk 2077 Sicuramente non ti offre molte opzioni. Una volta che il tuo personaggio è stato creato, non potrai più cambiarne l’aspetto. Niente tagli di capelli, niente coloranti, niente. Mentre vedi il tuo personaggio solo in una scena strana o due, il loro aspetto è importante. Se sbagli, lo sei Dovrebbero Sii in grado di cambiarlo.

Con l’aspetto di Arasaka ottimizzato, puoi regolare il viso ei capelli del tuo personaggio durante il volo. Questo si tradurrà in tutte quelle scene inquietanti e nel tuo inventario, il che significa che puoi cambiare l’aspetto della tua V ogni volta che vuoi.

Questa modalità è progettata per eliminare alcuni degli errori fatali in Cyberpunk 2077, Compresi problemi di prestazioni come arresti anomali e burnout della CPU del gioco. Include anche altre opzioni di gioco come il menu di debug e la possibilità di saltare il menu di avvio.

Secondo i numerosi poster sui Mod Nexus, la soluzione Aiutaci a salvare il gioco Quindi, se stai riscontrando perdite o uno strano utilizzo della memoria, questa mod potrebbe aiutarti a risolvere i tuoi problemi.

Ammettiamolo, leadership Cyberpunk 2077 È un dolore totale. Mentre il gioco cerca di fare qualcosa di diverso nel modo in cui i veicoli gestiscono, non funziona qui. Incontrerai e salterai la pianta più spesso di quanto farai, soprattutto perché guidare fa schifo.

Fortunatamente, c’è una soluzione per questo.

La funzione Better Vehicle Handling regola il modo in cui i veicoli vengono controllati, rendendoli più facili da gestire. Questa modalità renderà sicuramente tutte queste missioni di drag racing molto più facili da completare.

Autonomous Reshade è una mod visiva progettata per creare colori e immagini più vivaci Cyberpunk 2077Mondo. Ci sono un sacco di diversi preset e tutti cambiano la grafica in modi nuovi. La parola “Samurai” approfondisce il blu, “Militech” aggiunge sfumature di rosso, mentre “Classic” affina le immagini esistenti riducendo le sfumature di verde.

La modalità influenzerà le prestazioni complessive del tuo gioco, ma se stai cercando un paesaggio più attraente, Autonomous Reshade è la carta.

Se sei appassionato di Raytracing ma la tua macchina non riesce a tenere il passo, questa modalità è una soluzione adatta. È progettato per ridurre le impostazioni correnti e regolarle per il ray tracing in modo che più macchine possano gestire la grafica in modo efficiente. Fondamentalmente, migliorerà la grafica del tuo PC con raytracing e farà sembrare il mondo di gioco E quindi Molto meglio.

Dipendente Per i rapporti degli utentiLa situazione funziona come un sogno finale.

C’è un sacco di abilità da sbloccare Cyberpunk 2077, Ma se non vuoi vincerle tutte o vuoi semplicemente usare tutte le armi da fuoco, puoi mettere a punto completamente il tuo arsenale con questa modalità. Con questo cheat script, puoi impostare il tuo livello, equipaggiare abilità selezionate, aumentare il tuo equilibrio di strada, acquisire abiti leggendari e sbloccare tutte le ricette artigianali che trovi di solito durante il tuo viaggio.

Sì, è barare, ma è barare è essere Un sacco di divertimento.

Ovviamente , Cyberpunk 2077 Non è interamente progettato per essere un gioco in terza persona, ma se passi molto tempo a lavorare sul creatore del personaggio, potresti rimanere deluso dalla mancanza di V sullo schermo. Questo esilarante mod piccolo lo risolve, permettendoti di vedere la tua V in tutta la loro terza gloria.

Head a volte è stato incluso nell’elenco dei bug del modem, quindi sai che non è del tutto perfetto, ma questa mod è ancora una piccola aggiunta divertente che immagini un mondo in cui Cyberpunk Un po ‘come il mago.

Con queste regolazioni in mano, sarai meglio equipaggiato Cyberpunk 2077 Un’esperienza su PC superiore a quella che puoi ottenere attualmente in un gioco vaniglia.

Si spera che alcuni dei problemi risolti da queste mod vengano risolti con le patch di gioco in arrivo, ma fino ad allora tutto ciò che puoi fare è provare a riempire i buchi.