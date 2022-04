Questa settimana è disponibile un nuovo aggiornamento per PS5: un punto di svolta

Questa settimana verrà lanciato un nuovo aggiornamento per PS5 che porterà una frequenza di aggiornamento variabile (VRR, in breve) sulla console Sony, una funzionalità che migliorerà le prestazioni di vari giochi per PS5.

Questa notizia sorprende poiché Sony ha precedentemente affermato che il supporto per VRR arriverà nei “prossimi mesi”. Tuttavia, sembra che l’azienda sia riuscita ad accelerare il processo, rivelando Blog PlayStation Quel supporto VRR arriverà su ogni PS5 questa settimana.

VRR è Caratteristica tanto attesa È in cima alla lista dei desideri dei possessori di PS5 con monitor compatibili, soprattutto perché entrambi XboxXboxX E Xbox S La tecnologia di visualizzazione è stata a lungo adottata.

Come spiegato da Sony, VRR richiede una TV e un PC compatibili con HDMI 2.1. VRR è una caratteristica comune in I migliori televisori E fondamentalmente aiuta a eliminare lo screen tearing, che si verifica quando la frequenza di aggiornamento dell’immagine TV non è sincronizzata con il gioco a cui stai giocando. con il PS5 VRR Aggiorna, lo schermo della tua TV si sincronizzerà con l’output della console per interrompere qualsiasi tearing dello schermo senza influire sulle prestazioni del gioco.

(Credito immagine: Sony)

Non è tutto ciò che VRR può fare: aiuta anche a combattere altri problemi di visualizzazione comuni, specialmente nei giochi con balbuzie o frame rate bassi. Può anche aiutare a ridurre la latenza di input, rendendo i giochi più reattivi.

Alcuni Giochi per PS5 Riceverai patch di ottimizzazione specifiche per VRR. Fortunatamente, Sony ha già annunciato una selezione molto ampia:

Anche i giochi insonni hanno Annunciato che il supporto per VRR arriverà questa settimana Per alcuni dei suoi giochi, il che significa Ratchet e Clank: Rift Aparte Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sarà uno dei primi a ricevere correzioni.

Secondo Insomniac, coloro che utilizzano un VRR su un monitor a 120 Hz otterranno un frame rate illimitato e variabile che può superare il target della modalità grafica scelta di 30 o 60 fps del 50% o più (a seconda del gameplay).

Arkane Studio, sviluppatori Deathloopha anche annunciato che il supporto per VRR sta arrivando per lo sparatutto a tempo, che dovrebbe fornire prestazioni più fluide e risolvere qualsiasi tearing dello schermo.

Siamo lieti di annunciare che DEATHLOOP supporta la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) su PS5! Quando VRR arriva sulla tua console PS5, dai un’occhiata a questa pagina di supporto per tutti i dettagli su come attivare questa nuova funzionalità. 🔗 https://t.co/JV04KgJ7fA https://t.co/It4FH7q8ie25 aprile 2022 Vedi altro

Ovviamente, non tutti i giochi riceveranno una patch VRR, ma ciò non significa che non possano sfruttare la tecnologia. Gli utenti saranno in grado di applicare VRR a “giochi non supportati” a livello di sistema, il che dovrebbe – in teoria – avvantaggiare ogni titolo. Tuttavia, se si verificano effetti visivi imprevisti, puoi sempre disattivarlo.

Va notato che i giochi con un frame rate inferiore a 40 fps non beneficiano del VRR. Ad esempio, i titoli a 30 fps cadranno al di sotto della consueta finestra VRR, in cui la tecnologia entra in gioco per facilitare il gioco. Ciò significa che un gioco come Bloodborne, famoso per il suo frame rate di 30 fps, non ne trarrà vantaggio.

Tuttavia, qualcosa del genere Ghost Wire Tokyoche ha diverse modalità con frame rate elevato, la maggior parte delle quali sono instabili o con tearing dello schermo, trarranno grandi vantaggi da VRR.

Grande caratteristica, ma ne rimane un’altra

Siamo entusiasti che la PS5 stia finalmente ottenendo il supporto VRR, soprattutto perché pensavamo di dover aspettare qualche mese prima che arrivasse. Tuttavia, c’è ancora una grande caratteristica mancante dalla PS5, e cioè Supporto 1440p.

Collegata a uno schermo a 1440p, la PS5 produrrà solo a 1080p, anche se con un ridimensionamento. Sebbene ciò aiuti a fornire un’immagine nitida a 1080p, gli utenti che possiedono un display a 1440p e hanno una PS5 collegata alla PS5 perdono il 78% dei pixel bloccandoli a 1080p.

Questa è un’enorme svista, quindi, soprattutto perché molti possessori di PS5 potrebbero utilizzare un file Schermo 1440p. Speriamo che questo problema venga risolto prima o poi, poiché è una funzionalità che era una volta Xbox Uno e Xbox Series X | S per un certo numero di anni.

