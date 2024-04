AMD sta preparando un maggiore supporto per i driver GPU di nuova generazione per Linux 6.10

AMD sabato ha introdotto una serie di patch di funzionalità per i suoi driver grafici del kernel AMDGPU e AMDKFD in vista del prossimo ciclo del kernel Linux 6.10.

Con questa nuova richiesta pull per AMD Radeon Materials per DRM-Next arriva il supporto per il blocco IP SMUIO 14.0.2 nonché correzioni/aggiornamenti per SMU 14.0.1, DCN 3.1.6, GC 11.5, DCN 1.0 e altro ancora. Alcuni di questi aggiornamenti del blocco IP riguardano RDNA3.5 (aggiornamento RDNA3+/RDNA3 o parti RDNA4 che verranno introdotte in futuro.

Questo nuovo ciclo di codice del driver grafico open source AMD include anche l'abilitazione degli aggiornamenti hardware hot DCN 3.1.4, l'infrastruttura ACA RAS per l'hardware Instinct, il supporto dello streaming TLB, la sincronizzazione della modifica della tabella delle pagine con i flussi TLB, correzioni SR-IOV e correzioni per il ripristino della GPU. pulizia dell'elaborazione BACO (Bus Active Chip Off) e un'ampia gamma di altre correzioni.

Amdegbo:

– Correzioni HDCP

– Riparazioni ODM.

– Correzioni RAS

– Miglioramenti a Devcoredump

– Varie pulizie del codice

– Esporre l'attività VCN tramite sysfs

– Aggiornamenti SMY 13.0.x

– Abilita aggiornamenti rapidi su DCN 3.1.4

– Aggiunti report dclk e vclk su dispositivi aggiuntivi

– Aggiunta dell'infrastruttura ACA RAS

– Implementazione della recinzione TLB a filo

– Correzioni nella gestione della EEPROM

-Supporto SMUIO 14.0.2

– Aggiornamenti SMU 14.0.1

– Sincronizza la modifica della tabella delle pagine utilizzando le scansioni TLB

– DML2 rigenerato

– Miglioramenti al debugging DC

– Correzioni SR-IOV

– Sospensione e ripresa delle riparazioni

– Aggiornamenti DCN 3.5.x

– Correzioni Z8

– Correzioni UMSCH

– Correzioni di ripristino della GPU

– Risolto il problema con l'HDP per il secondo tubo GFX su GC 10.x

– Abilita il pipe GFX secondario su GC 10.3

– Ricostruire e pulire la movimentazione BACO/BOCO/BAMACO

– Correzione del partizionamento VCN

– Correzioni DC DWB

– Correzioni SDP VSC

– Correggere DCN 3.1.6

– Correzioni GC 11.5

– Rimosso il controllo di avvio delle risorse TTM non valido

– Correzioni DCN 1.0 amdcfd:

– Gestione pulita della MQD

– Corregge la gestione della prelazione per i dispositivi XCD

– Correzione del flusso TLB per GC 9.4.2

– La pulizia della coda funziona correttamente durante lo scaricamento del modulo

– Correzione del processo di perdita di memoria che crea errori

– Obiettivi di controllo dell'ambito per eccezioni di processi CP errati per evitare di segnalare eccezioni di spazio utente non valide

Maggiori dettagli sul nuovo codice caratteristica del driver grafico AMD open source per Linux 6.10 tramite Questa richiesta pull.