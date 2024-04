Asus presenta mini display LED HDR 8K e soluzioni PC per AI, XR e produzione virtuale al NAB Show 2024

Asus ha annunciato la sua partecipazione al prossimo NAB Show 2024, con il titolo “A Glimpse into Tomorrow’s Technology”. I visitatori dello stand Asus (C2934) avranno l'opportunità di esplorare il futuro della creazione di contenuti attraverso esperimenti pratici e dimostrazioni di innovazioni rivoluzionarie. Il display di Asus metterà in risalto una gamma di tecnologie all'avanguardia ideali per le sfide dell'XR e della produzione virtuale, tra cui ProArt Display PA32KCX, il primo mini display LED 8K professionale al mondo, nonché workstation basate sull'intelligenza artificiale e soluzioni di gestione del colore.

Inoltre, Asus mostrerà lo spirito e la profondità dell'ecosistema Asus ProArt attuale e futuro, inclusi laptop, schede madri, chassis, dispositivi di raffreddamento, schede grafiche, monitor e monitor.

La risoluzione 8K e l'HDR si combinano nel ProArt Display PA32KCX

La fotografia 8K offre ai creatori le ultime novità in fatto di tecnologia XR e di produzione virtuale, filmati ad altissima risoluzione, offrendo loro un'ampia flessibilità di post-produzione senza sacrificare la capacità di produrre prodotti finali con la piena risoluzione 4K. Per consentire a questi creatori di lavorare con filmati 8K grezzi in tutti i dettagli, Asus ha annunciato oggi ProArt Display PA32KCX, il primo mini display LED 8K professionale al mondo. Questo display 8K (7680 x 4320) da 32 pollici offre un valore ΔE inferiore a uno per una precisione del colore leader a livello mondiale, coprendo il 97% della gamma di colori DCI-P3 di livello cinematografico per una riproduzione dei colori meravigliosamente saturata. Con una retroilluminazione mini LED a 4.096 zone in grado di raggiungere una luminosità di picco fino a 1.200 nit e una luminosità sostenuta leader del settore di 1.000 nit, ProArt Display PA32KCX è un candidato ideale per i flussi di lavoro HDR. Supporta più formati di metadati HDR, inclusi HLG e HDR10, consentendo ai creatori di verificare come i contenuti appariranno su un'ampia gamma di display di destinazione prima di inviarli per la consegna finale.

Il colorimetro motorizzato integrato semplifica il mantenimento della precisione del display di livello professionale a lungo termine e supporta la calibrazione automatica/autocalibrata per garantire che la calibrazione non interferisca mai con il flusso di lavoro creativo. Il display ProArt PA32KCX offre un'esperienza visiva eccezionalmente confortevole con la tecnologia LuxPixel, una suite degli ultimi progressi tra cui Anti-Glare, Low-Reflection (AGLR) e Eye Care+. Con la tecnologia LuxPixel, i creatori possono seguire la propria ispirazione e mantenere la qualità dell'immagine delle proprie opere d'arte senza disturbi della luce o ostacoli dovuti all'affaticamento degli occhi. Infine, ProArt Display PA32KCX offre ai creatori una ricca gamma di opzioni di connettività per la massima flessibilità sul set o in studio. Oltre a HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e hub USB, le doppie porte USB Type-C Thunderbolt 4 offrono una versatilità senza pari con USB Power Delivery fino a 96 W.

Il display ProArt OLED PA32UCDM porta la tecnologia QD-OLED ai creatori

Per i creativi che cercano un display QD-OLED attrezzato per prestazioni professionali, Asus presenta il nuovo ProArt Display OLED PA32UCDM. Questo display UHD 4K da 31,5 pollici offre colori meravigliosamente saturi e accurati con una copertura del 99% della gamma di colori DCI-P3. Precalibrato in fabbrica per ottenere un valore ΔE medio inferiore a uno per una precisione del colore leader a livello mondiale. La tecnologia di calibrazione hardware ProArt fornisce una migliore precisione del colore e riscrive il profilo colore.

Il display ProArt OLED PA32UCDM crea eccezionali esperienze HDR con veri neri come l'inchiostro, 1.000 nit di luminosità di picco e una vera profondità di colore a 10 bit. Questo monitor supporta più formati di metadati HDR, inclusi HDR-10 e HLG, e funziona perfettamente con il software di calibrazione hardware professionale Calman e Light Illusion ColourSpace CMS.

Ricche opzioni di connettività, tra cui Thunderbolt 4 con un massimo di 96 W di potenza erogata, porte HDMI 2.1 e un hub USB integrato, offrono ai creatori molteplici opzioni per connettere la loro workstation completa. Offre una base più piccola del 50% rispetto all'ultima generazione e opzioni di posizionamento versatili con punti di ancoraggio integrati e una staffa a parete separata.

Gestione del colore intuitiva e intelligente

I display ProArt offrono agli utenti molteplici opzioni per calibrare i propri display e gestire la loro esperienza creativa completa. Lo strumento ProArt Calibration esclusivo di Asus aiuta gli utenti a calibrare in modalità SDR e HDR e funziona sia con macOS che con Windows. I display ProArt funzionano anche con i principali calibratori e software di calibrazione di strumenti professionali, come Calman e Light Illusion ColourSpace CMS.

L'autocalibrazione su modelli selezionati è compatibile con tutti i sistemi operativi, non è richiesto alcun software aggiuntivo. Gli utenti possono avviare la calibrazione in qualsiasi momento o programmarla tramite il menu OSD. Inoltre, possono utilizzare ProArt Color Center, uno strumento online basato sul Web, per gestire la precisione del colore di più display ProArt dotati di supporto per la calibrazione hardware.

Infine, Asus DisplayWidget Center e ProArt Creator Hub forniscono un'esperienza unificata tra i display ProArt collegati, consentendo ai creatori di regolare facilmente le impostazioni e ottimizzare il flusso di lavoro. La gestione del colore di ProArt Creator Hub è dotata di un selettore di colori di visualizzazione o di un estrattore di colori di immagini per fornire analisi e informazioni dettagliate sui colori e collabora con Pantone® per fornire un'ampia gamma di funzioni relative al colore. Puoi anche scoprire le tendenze colore per il 2024 e le tavolozze di colori progettate dal centro di design professionale di Asus per ispirare la tua creatività.

Sul set con Moonshine Studio, Asus NUC e ProArt

Moonshine Studio, il principale studio di produzione virtuale e XR di Taiwan, collabora con Asus e ProArt per mostrare le ultime soluzioni XR con una configurazione di intelligenza artificiale generativa e Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Questa potente soluzione presenta un NUC 13 Extreme integrato come endpoint sicuro, con una workstation basata su Asus che offre prestazioni eccezionali dietro le quinte. Il NUC 13 Extreme è dotato di una scheda grafica a triplo slot da 12 pollici, che garantisce il funzionamento regolare dei carichi di lavoro AI. I visitatori dello stand Asus potranno anche dare un'occhiata alle ultime soluzioni Asus NUC, tra cui NUC 14 Pro, NUC 14 Pro+ e ROG NUC, alimentati dalle più recenti CPU Intel Core Ultra.

Nella demo di Moonshine Studio, le potenti workstation Intel W790 e Z790 supportano gli endpoint Asus NUC con elaborazione multi-core e supporto multi-GPU, offrendo accelerazione delle attività ad alta intensità di intelligenza artificiale e prestazioni fluide anche per i progetti più complessi. Inoltre, la porta Ethernet 10G garantisce un trasferimento dati senza interruzioni tra i dispositivi. Powered by Asus offre un'ampia gamma di opzioni di configurazione da partner fidati come Alexander PCs, CyberPowerPC, iBuyPower, Puget Systems e Silverdraft, consentendo agli studi di personalizzare la soluzione in base alle proprie esigenze specifiche.

Per un editing potente durante le riprese, ProArt Studiobook 16 OLED (H7604) offre uno straordinario display touch Calman OLED da 16 pollici, 3,2K, 120Hz, con colori accurati, che garantisce un'eccezionale precisione del colore. L'ampio touchpad compatibile con la penna e l'intuitivo controllo rotativo dell'Asus Dial forniscono precisione e controllo senza precedenti, consentendo agli artisti di esprimere la propria creatività con facilità.