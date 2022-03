L’aggiornamento di marzo 2022 di Huawei FreeBuds Pro migliora l’ANC e altro ancora

Huawei Alla fine ha iniziato a lanciare la stalla EMUI 12 copia per Nova 5 Ti smartphone. L’aggiornamento EMUI 12 stabile di Huawei Nova 5T ti consente di ottenere le ultime funzionalità EMUI e migliora la tua esperienza utente. Tuttavia, dovresti sapere che l’azienda sta inviando questo aggiornamento software gradualmente in più fasi. Quindi, c’è un’alta probabilità che potresti dover aspettare un po’ per ottenere l’ultima versione.

D’altra parte, consigliamo agli utenti di continuare a controllare l’ultima versione del software tramite la sezione Aggiornamenti.

Innanzitutto, devi visitare Impostazioni> quindi apri Sistema e Aggiornamenti> da qui fai clic su Aggiornamenti software> Ora, devi seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare l’ultima versione del firmware. Se stai scaricando questa versione, ti consigliamo di eseguire il backup dei file importanti, per evitare qualsiasi motivo per eliminare dati indesiderati.

Inoltre, il processo di installazione dell’aggiornamento potrebbe richiedere del tempo a causa della decompressione di un pacchetto di aggiornamento di grandi dimensioni.

Nova 5T EMUI 12:

Huawei rilascia EMUI 12 stabile per Huawei Nova 5T con versione EMUI 12 – 12.0.0.132 e dimensioni del pacchetto di aggiornamento superiori a 2 GB. Sebbene le dimensioni del pacchetto possano variare leggermente nei diversi mercati.

Grazie alle guide – Johnny e l’estate per questo ottimo consiglio

Huawei EMUI 12 per smartphone Nova 5T è dotato di una nuova interfaccia intuitiva, pannello di controllo multi-dispositivo, migliore sistema di gestione dei caratteri, cartelle di grandi dimensioni, animazioni dell’interfaccia utente, pannello di notifica separato e sistema di gestione dei dispositivi con Device +.

Inoltre, questa versione di EMUI migliorerà le prestazioni di Nova 5T e migliorerà l’esperienza utente del telefono con una nuova interfaccia utente derivata direttamente da HarmonyOS.

Specifiche Huawei Nova 5T:

Huawei Nova 5T è un dispositivo ideale che rientra nella categoria di fascia media ma è dotato di potenti specifiche come il processore Kirin 980 che consente una gestione più rapida delle attività in diversi scenari. Inoltre, otterrai un supporto per fotocamera con obiettivi da 48 MP.