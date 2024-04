Tavole armoniche ispirate al benessere: DesignWanted

Dedicato a migliorare gli ambienti di lavoro attraverso soluzioni audio innovative, Astratto Ha una missione: aumentare la produttività e promuovere un ambiente di lavoro positivo. Quest'anno, il marchio sta espandendo la sua collezione con una gamma di nuove offerte, dalle installazioni di illuminazione alle disposizioni di posti a sedere informali, tra cui Gruppo Vika Dal designer industriale Khudi Fayez Che sarà esposto in occasione della Milano Design Week.

Con particolare attenzione al miglioramento dell'audio, queste aggiunte soddisfano la crescente domanda di ambienti che migliorano la concentrazione e il comfort. Un recente studio che ha esaminato le esigenze e le aspettative degli impiegati svedesi ha rivelato una significativa insoddisfazione per la mancanza di aree isolate per compiti mirati. Infatti, un quarto dei partecipanti ha espresso frustrazione per l’assenza di tali spazi.

Collezione Vika di Khudi Fayez – © Abstracta

È qui che entra in gioco Abstracta, con l’obiettivo di colmare questa lacuna offrendo una gamma di prodotti innovativi appositamente progettati per soddisfare queste esigenze in evoluzione. In collaborazione con il designer Khudi Fayezil marchio svedese ha adottato un nuovo approccio all'illuminazione acustica, che mira a creare un'atmosfera tranquilla.

Il risultato è la collezione Vika, uno schermo scultoreo da pavimento e soffitto che crea luce d'atmosfera gestendo al contempo il rumore a bassa e alta frequenza, che Abstracta presenterà al Salone del Mobile durante la prossima Milano Design Week.

“È un altro modo di pensare al suono e alla luce. La funzione della collezione Vika è creare un'atmosfera tranquilla. Dice Khodi Faiz che in questa occasione ha portato il suo stile di design unico ad Abstracta. Faiz è noto per il suo stile distintivo: organico, ma piacevolmente semplice; Tangibile, ma distintamente umano. Le sue creazioni emanano un fascino amichevole, abbastanza attraente da catturare la tua attenzione e indurti a far scorrere le dita sulle loro superfici, proprio come Vika ha la capacità di aggiungere un tocco dinamico a qualsiasi spazio di lavoro.

Collezione Vika di Khudi Fayez – © Abstracta

Feiz ha un portafoglio diversificato che spazia dai mobili e dai prodotti audio all'elettronica domestica e ad altri articoli domestici di uso quotidiano. Vika segna la sua prima collaborazione con Abstracta, a dimostrazione del suo genio creativo, che si estende anche a partnership con noti brand come Alessi, Logitech, Philips, Artifort e Swedish.

Disponibile come apparecchio acustico a soffitto e come apparecchio a pavimento, Vika è, essenzialmente, semplice nel suo design: due elementi ad incastro in PET fonoassorbente sono sottilmente piegati per assomigliare ad un'ala. Questa disposizione distintiva non solo intrappola e riduce il suono, ma nasconde anche la sorgente luminosa dello schermo, creando un'illuminazione indiretta su entrambi i lati.

“Il colore dei pannelli determina il colore ambientale che emettono.” Fayez spiega. “Il grigio chiaro neutro o il colore caldo del feltro color cammello creano un'atmosfera luminosa completamente diversa.”

Collezione Vika di Khudi Fayez – © Abstracta

“Fondamentalmente, il feltro in PET ha elevate proprietà di assorbimento acustico”, Aggiunge. “Ciò che Vika realizza con il suo design non è solo sfruttare le proprietà del materiale, ma anche consentire alle onde sonore di scomporsi e di essere intrappolate dalle increspature dei due elementi piegati.”

Ciò si traduce in un ottimo assorbimento acustico, con l'elemento singolo adatto a piccoli spazi e l'elemento più grande adatto a spazi più ampi: “Volevo creare un oggetto che avesse una presenza armoniosa e iconica pur abbracciando l'estrema semplicità nel suo design.” Fayez dice.

“Per quanto riguarda il materiale scelto, la mia intenzione era quella di scegliere un materiale leggero e flessibile, morbido al tatto e caldo. Il materiale in feltro PET non solo soddisfa questi criteri, ma soddisfa anche i principi di sostenibilità, poiché è riciclato e riciclabile. offrendo allo stesso tempo un'esperienza molto tattile.

Sottolineando l'impegno di Feiz e Abstracta per la sostenibilità, la collezione Vika comprende un nucleo fonoassorbente realizzato in parte con bottiglie in PET riciclate. Questi pannelli sono rivestiti con materiale acustico Texfel e montati su un telaio in acciaio riciclabile verniciato a polvere.

Collezione Vika di Khudi Fayez – © Abstracta

Collocati in gruppi, non solo definiscono lo spazio ma arricchiscono anche l'ambiente acustico degli ambienti open space: “La sua capacità di creare confini, migliorare la privacy e contribuire all'atmosfera generale degli spazi di lavoro è un grande vantaggio per gli architetti.” Fayez dice. “Inoltre, la versione a sospensione fornisce un’illuminazione diretta sui piani di lavoro migliorando contemporaneamente l’ambiente acustico.”

In contesti collaborativi, aziendali, sociali o di riunione, la gamma Vika ha il potere di ridefinire gli spazi. La sua elevata flessibilità gli consente di adattarsi facilmente alle mutevoli esigenze, derivanti da sforzi di collaborazione, attività lavorative individuali, incontri sociali o riunioni.

Per quanto riguarda la collaborazione con Abstracta, Fayez ha detto: “Una volta concepita l’idea, lo spirito di collaborazione tra il team di sviluppo di Abstracta e il nostro team si è sviluppato senza soluzione di continuità.” Lui dice. “Il nostro impegno nel preservare la visione originale e la spinta di Abstracta a creare un prodotto altamente funzionale si completano perfettamente, culminando nella creazione di un prodotto unico e superiore”.

Collezione Vika di Khudi Fayez – © Abstracta

“La sfida più grande è stata progettare una struttura interna in grado di supportare la fonte di luce interna e fissare i pannelli a forma di ala in posizione, il tutto mantenendo l'integrità strutturale e consentendo alla luce di passare senza ostacoli.” Lui dice. “Devo ammettere che il risultato non solo funziona egregiamente, ma mostra anche una soluzione straordinariamente elegante.”

Nel panorama in evoluzione del luogo di lavoro moderno, l’importanza di un design attento non può essere sopravvalutata. Man mano che le planimetrie aperte diventano più popolari, le aziende devono affrontare sfide legate al controllo del rumore e alla privacy. Per combattere questi problemi, le aziende si rivolgono sempre più a soluzioni innovative come sistemi di mascheramento del suono, pannelli acustici, spray acustici e mobili acustici.

Riconoscendo il ruolo centrale del design nell’affrontare queste preoccupazioni, abbiamo chiesto a Fayez il suo pensiero sull’importanza degli elementi acustici negli spazi di lavoro contemporanei: “È necessario dirigere l’attenzione verso gli aspetti più soft del lavoro.” Conferma. “Ciò significa affrontare preoccupazioni effimere come l’inquinamento acustico, un’illuminazione e un ambiente adeguati, che daranno sempre più forma ai nostri ambienti di lavoro”.

Collezione Vika di Khudi Fayez – © Abstracta

“Penso che i luoghi di lavoro riconoscano sempre più gli aspetti benefici della progettazione acustica. Mi aspetto che i prodotti utilizzati in questo contesto si evolvano in prodotti ibridi, integrando elementi più astratti come luce, suono, atmosfera e lusso conforto e calore che trovate nelle nostre case.”

Dalla sua fondazione nel 1972, Astratto È diventato leader nei paesaggi sonori migliorati, offrendo una gamma completa di soluzioni progettate per ambienti diversi. L'azienda vanta schermi e superfici fonoassorbenti sapientemente realizzati, insieme a mobili innovativi che integrano perfettamente le proprietà acustiche.

Collezione Vika di Khudi Fayez – © Abstracta

Con sede produttiva a Småland, in Svezia, Abstracta soddisfa le esigenze dei clienti globali, mantenendo la sua posizione come componente vitale dello stimato Lammhults Design Group. Attraverso progetti di collaborazione con designer contemporanei come Khodi Fizz, l'azienda esplora costantemente nuovi approcci per migliorare i paesaggi sonori.