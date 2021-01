Un attore di GTA 5 ricrea uno dei meme più popolari del gioco in azione dal vivo

Dopo l’uscita di Grand Theft Auto V nel 2013, Lamar Roast “Yeh Yeh Donkey Hair Cut” è stato un enorme successo, attirando i giocatori come espressione di odio. Nel 2020, mentre le persone iniziano a ricostruire il paesaggio, Lamar viene sostituito da personaggi di fantasia. Da Sponge a Darth Vader. Ora che il meme ha raggiunto il suo apice, i doppiatori originali del gioco si sono riuniti per ricrearlo di persona.

Le star del video Slink Johnson e Shawn Fontino (che hanno fornito la voce e il movimento dei loro personaggi) hanno eseguito la scena con una sorprendente attenzione ai dettagli. Caricato dal canale YouTube di PlayStation Haven, ha raccolto quasi 2,5 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore, dimostrando che il meme è ancora vivo e ha una pagina di buoni meme. Il tuo meme lo sa, Anche Dizionario urbano Definizione di “Yeh Yeh Donkey”

Il nuovo video è stato creato per promuovere un’imminente serie web di PlayStation Haven chiamata GTA V Real-Life Comparison. La serie di Slink Johnson paragona l’ambientazione di GTA a Los Santos alla sua ispirazione realistica, Los Angeles. Il deserto circostante è anche presente in GTA V. Grand It Grand Theft Auto: il secondo gioco principale della serie con San Andreas dopo San Andreas.