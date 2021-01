Secondo gli addetti ai lavori, il MacBook Pro 2021 perderà la Touch Bar e ripristinerà MagSafe e altre porte

Secondo l’analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo, confermato in modo indipendente dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple introdurrà un aggiornamento per i MacBook Pro 2021 nel terzo trimestre di quest’anno. iPad Pro con bordi piatti e cover del display. Inoltre, i nuovi laptop Apple dovrebbero perdere la Touch Bar, sostituendola con la tradizionale fila di pulsanti funzione, come nel MacBook Air.

Un altro cambiamento rispetto alla categoria “New is the Old Forgotten” è il connettore magnetico MagSafe, che in passato veniva utilizzato per caricare i laptop Apple. Il suo vantaggio rispetto all’attuale ricarica USB di tipo C era la possibilità di staccarsi facilmente dalla custodia del laptop se l’utente disabilitava accidentalmente il cavo. A un certo punto, i rappresentanti dell’azienda hanno affermato che ciò ha portato a una significativa diminuzione del numero di richieste di riparazione del laptop.

L’ultima innovazione proposta, secondo Kuo e Gurman, sarebbe un aumento del numero di porte, che solleverebbe gli utenti dalla necessità di utilizzare switch. Tuttavia, gli addetti ai lavori non hanno rivelato esattamente quali porte potrebbero apparire nei nuovi modelli di MacBook Pro.

Fonti: CammelloE il Bloomberg

immagine: Ben Geskin