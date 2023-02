Audrey-Ann Lajeunesse brilla a Milano, in Italia

Con Les Supremes di St-Léonard Pubblicato il 27 febbraio 2023 da In Media



Les Suprêmes de St-Léonard, di cui Audrey-Ann Lajeunesse è membro, ha vinto il primo evento della competizione Spring Cup, a Milano, in Italia, il 19 febbraio. Dopo aver dominato il programma corto con 76,69 punti, Les Supremes è arrivato secondo nel programma libero. Tuttavia, il loro vantaggio è stato sufficiente per mantenerli al primo posto nella classifica dei punti combinati. Hanno ottenuto il loro miglior punteggio in questa stagione, ovvero 231,81. Hanno affrontato altre 15 squadre provenienti da 10 paesi diversi. Dopo questa competizione, Les Suprêmes è riuscita a ottenere il suo permesso di ingresso da Skate Canada per i Campionati Mondiali che si terranno a Lake Placid il 31 marzo e il 1 aprile. Con i loro risultati nelle ultime due competizioni internazionali, i Supremes sono attualmente al secondo posto al mondo.





