Lega delle Nazioni: l’Italia vince la finalissima contro il Belgio (2-1)

L’Italia ha vinto questa domenica contro il Belgio (2-1) nella finalissima della Lega delle Nazioni. I campioni d’Europa finiscono terzi in questa Final Four in casa.

A Torino vincono gli italiani grazie al gol di Nicolò Barella (46e) e un rigore di Domenico Berardi (64°). I belgi hanno ridotto il punteggio, troppo tardi, del giovane Charles de Ketelaere (86°) che ha passato la palla tra le gambe di Gianluigi Donnarumma.

30 – Roberto Mancini è il tecnico italiano ad aver raggiunto le 30 vittorie con il totale di partite più basso (44) nella storia della Squadra Azzurra. Comandante in capo.#ItaliaBelgio #UEFANationsLeague pic.twitter.com/dBzXcRbt0V -OptaJean (@OptaJean) 10 ottobre 2021

Come nei quarti di finale dell’Europeo, dove la Nazionale aveva vinto con lo stesso punteggio, sulla via dell’incoronazione a Wembley, la difesa belga ha sofferto di fronte alla velocità degli italiani.

L’Italia, dopo la prima sconfitta in più di tre anni contro la Spagna, ha ottenuto quello che voleva: una vittoria contro la prima del ranking Fifa per ricucire il suo 5° posto, e sperare di essere tra i semi ad aprile del sorteggio per la finale fase del Mondiale 2022.

Resta ora da qualificarsi per il Qatar. La Nazionale giocherà una partita decisiva contro la Svizzera il 12 novembre a Roma, con l’ambizione di arrivare prima per evitare le dighe che le sono state fatali nel 2017 contro la Svezia.

Belga, grande delusione. I numeri mondiali finiscono quarti in questa Final Four con due sconfitte. Stasera è il momento della finalissima tra Francia e Spagna.