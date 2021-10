Dana White reagisce allo scandalo Conor McGregor in Italia!

Accusato di aggressione da un famoso dj italiano, Conor McGregor vive un viaggio di polemiche attraverso le Alpi. Chiamato a reagire a questo nuovo slittamento del suo combattente, Dana White ha giocato la carta del franchising.

Se i suoi risultati si fossero rivelati sempre peggiori negli ultimi anni, potrebbe comunque accontentarsi di condurre una vita regale lontano dall’ottagono. Ora, i due aspetti sembrano combaciare, e non necessariamente in senso positivo. Perché se Conor McGregor continua a godersi la sua fama, mostrando ad esempio con le stelle del cinema, si pone parallelamente all’origine di grosse polemiche extrasportive.

È stato di recente durante il suo soggiorno in Italia che l’irlandese ha compiuto alcune scappatelle di cui ha il segreto. A metà serata avrebbe colpito in faccia un dj italiano senza motivo. In ogni caso, questo è quanto suggerisce la testimonianza della vittima, che ha pronunciato in più occasioni i dettagli agghiaccianti di questo presunto alterco gli ultimi giorni.

Dana White procrastina nel caso McGregor

Inizialmente scosso da questo episodio con il Notorious, Francesco Facchinetti ora ha deciso per vendicarsi nel modo più duro. Tanto che la carriera UFC di CMG potrebbe finire in pericolo. Di fronte a questo recente sviluppo, il caso è stato logicamente sollevato con il capo dell’organizzazione, Dana White. In attesa di conoscere tutti gli elementi, quest’ultimo ha preferito evitare l’argomento.

Dana White rifiuta di commentare le accuse secondo cui Conor McGregor ha preso a pugni un DJ italiano e afferma di non aver parlato con l’ex campione UFC.#DWCS | A seguire: https://t.co/j42ZuLSTzx pic.twitter.com/3WErPtjsgK – MMA Junkie (@MMAjunkie) 20 ottobre 2021

In realtà ne abbiamo parlato un po’ oggi mentre stavamo pianificando i combattimenti, ma non ne so abbastanza. Sinceramente non conosco abbastanza l’argomento per commentarlo. Ovviamente, ho visto quello che hai visto tu, anzi, hai visto anche più di me, a dire il vero. Non ho parlato con Conor, quindi non so la verità. Non so esattamente cosa sia successo. Quindi non posso davvero commentare.

Avendo prontamente sporto denuncia il dj in seguito al suo presunto pestaggio, le indagini svolte dalla polizia italiana dovrebbero offrire alcuni elementi di risposta a White. L’uomo d’affari, intanto, non ha voglia di buttarsi sulle spalle l’headliner, e attende di avere un confronto con lui prima di farsi una propria opinione sulla questione. Resta da vedere se l’ex campione dei pesi leggeri sarà completamente trasparente per lui!

Non avendo imparato abbastanza sullo scandalo che attualmente circonda Conor McGregor, Dana White si mette in contatto. Un atteggiamento che non potrà mantenere per sempre!