MotoGP Italia: Agostini prega Rossi di capire che è finita

Giacomo Agostini manda un messaggio chiaro a Valentino Rossi. Tra gli eventi felici e infelici, ma comunque carichi di forti emozioni, di questo Gran Premio d’Italia, c’è come la lunga agonia sportiva di un anonimo e trasparente Valentino Rossi sul suo Mugello. Il Dottore non decolla dal fondo della classifica mentre prima dell’evento toscano si era ripromesso di vedere grandi progressi che i test di Jerez avevano accennato. Per la leggenda vivente, dobbiamo ora affrontare i fatti. Chiede al suo illustre connazionale di non vivere più nella negazione …

A Italia, una leggenda motociclistica italiana ha parlato a un illustre italiano con un palmarès più o meno brillante come il suo. Giacomo Agostini ha quindi inviato un messaggio chiaro a Valentino rossi, ma anche serio dopo aver letto le schede dei tempi delle prove libere e delle qualifiche per questo Gran Premio al Mugello.

Agostini: “devi avere il coraggio di dire basta “

Si rivolge così a chi partirà dall’ultima fila di casa: “ è triste vedere Valentino così lontano dai primi, anche per i suoi stessi tifosi che sperano ancora di poter ottenere un buon risultato. Non credo che tu possa essere felice di correre in questo modo quando sei stato abituato a ottenere risultati del genere per tutta la vita “.

Il termine : ” poi, Rispetto le sue idee, ma penso che sia anche importante capire quando arriva il momento di smettere. Capisco che sia doloroso, ricordo molto bene quanto ho sofferto quando ho preso questa decisione. Devi avere il coraggio di dire basta, anche se è molto triste “.

Lo ricorderemo Valentino rossi ha detto che avrebbe preso la decisione sul suo futuro dopo le prime nove gare della stagione MotoGP. Quello dell’Italia di questo fine settimana è il sesto.