Il Moto GP italiano da seguire in diretta domenica su Canal Plus

La MotoGP ™ conquista la Toscana: meta purtroppo trascurata la scorsa stagione a causa del Covid. Scopri il programma TV del Grand Prix Oakley d’Italie da seguire dal 28 al 30 maggio sui canali di Canal Plus !

Quarta pole consecutiva per Quartararo

Nonostante un cielo piuttosto minaccioso, la pioggia stava finalmente per tenersi alla larga da queste qualifiche e Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) si è divertito moltissimo, come testimonia questa nuova pole, la 17 ° della sua carriera. Meglio ancora, con il suo giro in 1’45.187, il nizzardo ha polverizzato di quasi tre decimi il precedente benchmark del circuito, stabilito quella mattina dal suo avversario Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). ( Informazioni sul sito web Moto GP.com )

I primi 10

1. Fabio Quartararo – (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1: 45.187

2. Francesco Bagnaia – (Ducati Lenovo Team) – +0.230

3. Johann Zarco – (Pramac Racing) – 0,245

4. Aleix Espargaró – (Aprilia Racing Team Gresini) – +0.351

5. Jack Miller – (team Ducati Lenovo) – +0.411

6. Brad Binder – (Red Bull KTM Factory Racing) – +0.556

7. Miguel Oliveira – (Red Bull KTM Factory Racing) – +0.558

8. Álex Rins – (Team Suzuki Ecstar) – +0 809

9. Joan Mir – (Team Suzuki Ecstar) – +0.889

10. Franco Morbidelli – (Petronas Yamaha SRT) – +0.897

Programmazione TV del Gran Premio motociclistico italiano

Venerdì 28 maggio

📺 08:55 Canal + Sport Prove libere Moto 3 1

📺 09:50 Canal + Sport Prove libere Moto GP 1

📺 10h50 Canal + Sport Prove libere Moto 2 1

📺 13:05 Canal + Sport Prove libere Moto 3 2

📺 14:00 Canal + Sport Prove libere Moto GP 2

📺 15:05 Canal + Sport Prove libere Moto 2 2

Sabato 29 maggio

📺 08:55 Canal + Sport Prove libere Moto 3 3

📺 09:50 Canal + Sport Prove libere Moto GP 3

📺 10h50 Canal + Sport Prove libere Moto 2 3

📺 12:25 Canal + Sport Qualifiche Moto 3 (1)

📺 12:55 Canal + Sport Qualifiche Moto 3 (2)

📺 13:20 Canal + Sport Prove libere Moto GP 4

📺 14:05 Canal + Sport Qualifiche Moto GP (1)

📺 14:30 Canal + Sport Qualifiche Moto GP (2)

📺 15:05 Canal + Sport Qualifiche Moto 2 (1)

📺 15:30 Canal + Sport Qualifiche Moto 2 (2)

Domenica 30 maggio

📺 08:30 Canal + Sport Riscaldamento Moto 3

📺 09:05 Canal + Sport Riscaldamento Moto 2

📺 09:35 Canal + Sport Moto GP Warm Up

📺 10:45 Canal + Sport Moto 3 Race (20 giri)

📺 11:50 Canal + Sport La griglia della Moto 2

📺 12:15 Canal + Sport Moto Gara 2 (21 giri)

📺 13:35 Canal + La griglia del Moto GP

📺 14:00 Canal + The Moto GP Race (23 giri)