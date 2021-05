Il Canada domina l’Italia 7-1 ai campionati mondiali di hockey

Andrew Mangiapane e Connor Brown hanno guidato l’attacco del Canada con quattro punti ciascuno. Mangiapane ha segnato due gol e due assist, Brown ne ha fatti quattro.

Cole Perfetti, Adam Henrique, Troy Stecher, Maxime Comtois e Brandon Pirri hanno segnato gli altri gol per il Canada, che ha messo a segno 49 tiri in direzione di Justin Fazio e Davide Fadani.

Henrique ha aggiunto due assist.

Angelo Miceli ha segnato l’unico gol dell’Italia contro Adin Hill, che ha affrontato solo 14 tiri. L’Italia ha un record di sei sconfitte nel torneo.

Gli uomini di Gerard Gallant hanno segnato i primi quattro gol in un intervallo di poco più di nove minuti nel primo periodo, utilizzando 11 tiri.

Perfetti ha aperto le marcature dopo poco più di due minuti di gioco e Mangiapane ha raddoppiato il vantaggio del Canada pochi minuti dopo.

Stecher e Henrique hanno seguito con due gol in 23 secondi. Dopo il gol di Henrique, Fazio è stato sostituito da Fadani, che ha bloccato tutti e sei i tiri che ha affrontato nel primo tempo.

Ho pensato che abbiamo giocato bene sin dall’inizio. Abbiamo preso un rapido vantaggio nel primo tempo e abbiamo continuato nella stessa direzione. Sono contento di tutte e quattro le linee stasera, la nostra difesa era forte e il nostro portiere era molto bravo. È stato un grande sforzo collettivo del nostro gruppo , ha analizzato il capo allenatore Gerard Gallant.

Penso che ciò che fa la differenza siano i dettagli del nostro gioco, la nostra fiducia nel giocare insieme, l’intesa tra i giocatori nelle nostre linee e imparare cosa serve per avere successo. , ha sostenuto Henrique.

Abbiamo dovuto prendere in mano la situazione nelle ultime tre riunioni. Una citazione da:Adam henrique

Siamo contenti della nostra situazione in questo momento. Abbiamo bisogno di un piccolo aiuto per andare avanti, ma dobbiamo concentrarci sulla nostra prossima partita contro la Finlandia e vincere per sperare di continuare il nostro torneo. , Ha aggiunto.

Il Canada giocherà la sua ultima partita preliminare martedì contro la Finlandia.

I finlandesi, primi nel Gruppo B, hanno battuto la Lettonia 3-2 all’inizio della giornata, grazie a un gol di Anton Lundell ai tempi supplementari.

Con la sua vittoria il Canada totalizza nove punti, tanti quanti la Germania (3-0-2-0) che però ha una partita in banca.

Anche la Lettonia (2-0-1-3) ha nove punti, dopo sei partite.

Le tre squadre sono provvisoriamente pareggiate per la quarta nel Gruppo B.

Solo quattro squadre per gruppo accederanno al turno eliminatorio.

I tedeschi, che lunedì scorso hanno battuto il Canada 3-1, completeranno i preliminari affrontando lunedì gli Stati Uniti e martedì la Lettonia.

Nel Gruppo A, nel pomeriggio, la Svizzera ha battuto la Bielorussia per 6-0. In serata, la Svezia ha battuto la Slovacchia 3-1.