Blocco note con la tecnica delle note colorate

Le app che aiutano a organizzare la vita sono sempre state popolari, quindi ColorNote Notepad Notes ha trovato posto sui dispositivi degli utenti con molto impegno, aiutando a organizzare la vita con l’aiuto di note ed elenchi di colori.

Dopo aver acquistato un nuovo telefono o altro dispositivo, è necessario per l’utente modificare Per te, lo stesso vale per tablet e telefoni Android, perché dopo aver impostato un account Google, un indirizzo e-mail, migrazione di file e altri luoghi pubblici, inizi a scaricare applicazioni in linea con le esigenze e le abitudini del proprietario.

Ogni utente è una persona separata, quindi ha i suoi desideri, le sue abitudini, gli strumenti preferiti che lo aiutano nella vita di tutti i giorni.

Questo vale anche per Applicazioni Soprattutto per coloro che semplificano gli obblighi quotidiani e ricordano agli utenti ciò che potrebbero aver dimenticato.

Alcune app, ad esempio, fungono da promemoria, o per migliorare la visibilità degli impegni, e vite strutturate significano utenti più felici. Nel mondo reale scriviamo lettere e prendiamo appunti, e carte di diversi colori ci aiutano, sia che le usiamo per segnare i capitoli di un libro o per messaggi che ci ricordano qualcosa che non abbiamo fatto.

I promemoria sono spesso scritti nei telefoni, ma si perdono in un mare di record simili. Se Notped fosse dipinto, la vita sarebbe più significativa: un colore per le liste della spesa, un altro per le idee, un terzo per i promemoria. Questo è esattamente ciò che offre ColorNote Note sul blocco note.

ColorNote è fondamentalmente una versione digitale cartacea multicolore del mondo analogico, tranne per il fatto che i messaggi sono organizzati sullo schermo. L’utente può annotare qualcosa o creare un elenco e scegliere un colore per distinguere una nota dall’altra.



L’app ha anche un calendario in cui puoi inserire date importanti, condividere note con familiari e amici e collegare il blocco note colorato a tutti i dispositivi di un utente. Sentiti libero di ricordare qualcosa e, quando ti stanchi, passa a ColorNote Notepad Notes.

