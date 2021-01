Malayalam News – Possiede Rs 1.755 Crore; Ma il proprietario non poteva nemmeno prendere una rupia Un uomo dimentica la password bitcoin per sbloccare una fortuna di 1.755 crore di Rs | News18 Kerala, Buzz Ultime notizie sul Malayalam

Potrebbe essere letteralmente definito un milionario doloroso. Sebbene possieda le sue migliaia di rupie, non può permettersi una rupia. Stephen Thomas, un programmatore di San Francisco, deve affrontare questo raro destino.

Nel 2011, ha ottenuto 7002 Bitcoin creando un video dimostrativo. Quindi è stato memorizzato sul disco rigido. All’epoca valeva solo $ 100. Oggi queste monete valgono 1.755 crore.

Se vuole i soldi, deve restituire un pezzo di carta. Questa è la password.

Puoi provare questa password dieci volte. Otto di loro sono finiti. A volte ci pensava mentre era a letto e usava immediatamente la password che gli veniva in mente. Ma il risultato sarà una delusione.

Ho provato tutte le password normali e ho fallito. So che ci sono molte persone in molte parti del mondo che commettono errori come Stephen.

Brad Yasser, un uomo d’affari di Los Angeles, ha detto che da anni cerca di trovare una password.

L’informatico Alex Stamos ha promesso di conoscere la storia di Stephen e di estrarre la sua password. Chiede un salario del dieci per cento della sua ricchezza.