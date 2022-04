La nuova app RealityScan di Epic può creare modelli 3D dalle foto dello smartphone

Epic Games ha annunciato una nuova app per smartphone in grado di creare modelli 3D di oggetti da una serie di immagini dello smartphone. L’idea è che sarai in grado di utilizzare l’applicazione, chiamato RealityScanper scansionare un oggetto nel mondo reale, ad esempio una sedia, e poi portare la scansione di quell’oggetto nel tuo gioco o progetto.

Puoi vedere come funziona il video Nella parte superiore di questo post, che mostra qualcuno che scansiona una sedia marrone, il risultato sembra un modello 3D realizzato a mano. L’app è attualmente disponibile in una versione beta first-come-first-served tramite la piattaforma TestFlight di Apple, che sarà aperta a 10.000 utenti.

Sei nella versione beta di RealityScan e utilizzare l’app è molto semplice. Per scattare una serie di foto, puoi tenere premuto il pulsante di acquisizione o scattare le foto singolarmente e, mentre lo fai, ti consigliamo di muoverti lentamente attorno all’oggetto per scattare foto diverse. L’app ti chiede di scattare almeno 20 foto. Una volta terminata la scansione, puoi inviare il modello da caricare su Sketchfab, una piattaforma di modellazione 3D, e dopo pochi minuti sarai in grado di vedere la tua scansione sul sito.

Sfortunatamente, le due scansioni separate che ho fatto per la mia sedia da ufficio non lo erano finora Bello come la sedia Epic mostra nel suo marketing:

Pulire la mia bottiglia d’acqua sul tavolo non avrebbe potuto essere molto meglio:

Sebbene i miei modelli RealityScan possano sembrare più arte astratta che credibili modelli 3D, potrebbero esserci una serie di motivi per cui sono incoerenti. Le mini fotocamere del mio iPhone 12 probabilmente non sono abbastanza buone. Forse non ero in una stanza ben illuminata. Forse non ho fatto abbastanza spazzate o non ho ottenuto gli angoli giusti. E l’app verrà lanciata in una beta limitata, quindi Epic dovrebbe continuare a iterare fino al rilascio ufficiale dell’app.

Penso ancora che l’app abbia molte speranze, in quanto può essere uno strumento davvero utile per creare rapidamente modelli 3D usando solo il tuo smartphone. Una versione di accesso anticipato su iOS è prevista per la primavera e una versione Android dell’app dovrebbe essere lanciata entro la fine dell’anno.

E questa non è l’unica notizia sugli strumenti per sviluppatori che riceveremo da Epic questa settimana; L’azienda ospita a evento “stato irreale” Martedì 5 aprile alle 11:00 ET.