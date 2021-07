I dispositivi Amazon Kindle presto non saranno in grado di connettersi a Internet GIGAZINE

Lettore elettronico AmazonaccendereSi scopre che i modelli più vecchi della serie non potranno essere online da dicembre 2021.

Assistenza AmazonSmile: domande frequenti sul supporto di rete per eReader 2G e 3G

https://smile.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7H6AASHTERXBKNV



I vecchi Kindle di Amazon inizieranno a perdere l’accesso a Internet questo dicembre – The Verge

https://www.theverge.com/2021/7/28/22598747/kindle-3g-network-shutdown-e-readers-no-internet

Le informazioni sul Kindle sono descritte nella Guida di Amazon e, secondo il sito di notizie The Verge, c’è stata una notifica via e-mail da Amazon.

Il contenuto dell’annuncio è che il vettore statunitense terminerà la rete 2G/3G a dicembre 2021 a causa del passaggio al 4G/5G, quindi le stazioni che utilizzano la rete 3G non potranno connettersi a Internet. Se il tuo dispositivo supporta il Wi-Fi, puoi continuare a connetterti a Internet tramite una connessione Wi-Fi.

I dispositivi che possono connettersi a Internet solo tramite Wi-Fi sono Kindle Keyboard (terza generazione), Kindle Touch (quarta generazione), Kindle Paperwhite (dalla quarta alla settima generazione), Kindle Voyage (settima generazione), Kindle Oasis. (ottava generazione) ecc.

E i terminali che non possono connettersi a Internet sono Kindle (1a e 2a generazione), Kindle DX (2a generazione), ecc. Poiché non è possibile ottenere nuovi contenuti da Internet utilizzando questi terminali, 2021 dopo dicembre, non c’è scelta Trasferire solo utilizzando un cavo MicroUSB.