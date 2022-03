Apple rilascia iOS 15.4 con Face ID che funziona indossando una maschera

Apple rilascia oggi iOS 15.4 e iPadOS 15.4 per i modelli compatibili. Questo aggiornamento include diverse modifiche minori, insieme a un aggiornamento importante per Face ID.

Con iOS 15.4, Face ID sui modelli di iPhone compatibili ora può essere configurato per funzionare indossando le mascherine. Questa funzione non funziona attraverso le maschere, ma si basa su un metodo meno sicuro per pulire semplicemente l’area intorno agli occhi.

L’impostazione per abilitare questa opzione ti dirà che abilitare Face ID con una maschera renderà la funzione meno sicura rispetto alla scansione del volto intero e dovrai guardare il telefono mentre è sbloccato senza che nulla ti copra gli occhi. Tuttavia, la maggior parte delle persone sarà probabilmente disposta ad accettare un livello di sicurezza inferiore perché è meglio di dover abbassare la maschera ogni volta.

Sfortunatamente, Apple è Apple ha deciso che questa funzione funzionerà solo su iPhone 12 e modelli successivi. Ciò significa che praticamente tutti gli utenti di iPhone X, Xs e Xr sono lasciati fuori al freddo.

L’altra caratteristica principale di iPadOS 15.4 è il controllo universale. Questa funzione consente all’utente di utilizzare il Mac e l’iPad fianco a fianco e di spostare il puntatore del mouse senza soluzione di continuità tra i due. Gli utenti possono anche trasferire file tra i due dispositivi come se si trovassero sullo stesso computer.

Santo cielo, Universal Control è incredibile. Sono io a passare da MacBook Pro, iPad mini e iPad Pro utilizzando solo il pannello di controllo e la tastiera del MacBook. È sensibile alla posizione, ti consente di trascinare file e supporta i gesti di iPadOS. Il rumore era reale e tutto ha funzionato? pic.twitter.com/PWUTLYZtkW -Federico Viticci (@viticci) 27 gennaio 2022

Oltre a ciò, 15.4 include anche oltre 100 nuove emoji dalla raccolta Emoji 14.0, una nuova opzione vocale Siri insieme alla possibilità di fornire informazioni su ora e data offline e supporto per il certificato digitale COVID dell’UE nelle carte dei vaccini in Apple Wallet, Safari miglioramenti, traduzioni di pagine Web con supporto in italiano e cinese, miglioramenti dell’app Podcast e altro ancora.

Apple ha anche rilasciato watchOS 8, macOS Monterey 12.3, tvOS 15.4 e HomePod Software 15.4.

