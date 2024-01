Le ferrovie ad alta velocità nel paese stanno mostrando una rapida crescita

Una foto scattata da un drone mostra il ponte ferroviario sul fiume Tingjiang sulla ferrovia ad alta velocità Longyan-Longchuan nella provincia del Fujian. [Photo/China Daily]

Grazie ad un ampio sostegno finanziario, si stanno facendo progressi nella costruzione di infrastrutture chiave

Gli incessanti sforzi del Paese per migliorare le proprie infrastrutture stanno dando i loro frutti, con una serie di progetti ferroviari ad alta velocità che vengono completati e resi operativi.

Nella provincia del Fujian, la sezione Longyan-Wubing della ferrovia ad alta velocità Longyan-Longchuan ha iniziato ad operare il 26 dicembre.

I costruttori coinvolti nel progetto hanno affermato che l’apertura della sezione rappresenta un salto di trasformazione per la contea di Wuping nel Fujian, dove anche la vecchia base rivoluzionaria è entrata nell’era della connettività HSR.

La costruzione del tratto lungo 92 chilometri, effettuata da diversi appaltatori governativi, rappresenta diversi “compiti ingegneristici straordinariamente difficili”, come un ponte ferroviario sul fiume Tingjiang.

Il ponte, costruito principalmente dalla China Railway 24 Bureau Group Corporation – un'unità della China Railway Construction Corporation – si estende per 1,73 chilometri e presenta una struttura in acciaio continua lunga 325 metri che attraversa il fiume, un risultato tecnico e strutturale, ha affermato Yi Jun, Presidente del Consiglio di Amministrazione Importante. Ingegnere con CR24.

Yi ha affermato che il team del progetto ha utilizzato la tecnologia Building Information Modeling (BIM), simulazione di collisione che coinvolge rinforzi di travi e tubazioni precompresse, per garantire l'ottimizzazione delle posizioni di rinforzo e taglio e garantire la qualità ingegneristica del progetto.

Inoltre, sono stati utilizzati molteplici dispositivi di monitoraggio e tecniche intelligenti di tensionamento e cementazione per proteggere la qualità complessiva della costruzione.

“A tutti i nostri team è stato chiesto di tenere conto della 'costruzione verde' nei progetti che intraprendiamo a livello nazionale, e l'azienda dà priorità alla conservazione ambientale come obiettivo chiave quando valuta la qualità del progetto”, ha affermato Ye, aggiungendo che è stata certificata CR24 per l'attuazione di rigorose norme e misure costruttive rispettose dell’ambiente, per ridurre al minimo ogni impatto.

La ferrovia ad alta velocità Longyan-Longchuan va da Longyan, Fujian alla stazione ovest di Longchuan a Heyuan, nella provincia del Guangdong, con una lunghezza totale di 290 km.

La sezione Longyan-Wuping è una delle tre sezioni lungo la HSR. Sono stati recentemente costruiti circa 64 chilometri di binari, consentendo ai treni di circolare a velocità fino a 250 chilometri all'ora.

Il progetto HSR fa parte della più ampia spinta del Paese a creare una rete ferroviaria “otto verticali e otto orizzontali” come principale rete ferroviaria ad alta velocità, proposta dalle autorità centrali nel 2016 per sviluppare ulteriormente la rete nel medio e lungo periodo. termine. condizione.

Finora sono stati messi in servizio più di 35.300 chilometri di binari della principale rete HSR del paese, pari a circa l'80% della lunghezza totale della rete, ha affermato China Railway Group, l'operatore ferroviario del paese.

Durante l’annuale Conferenza Centrale sul Lavoro Economico tenutasi a Pechino a dicembre, i leader cinesi hanno sottolineato la necessità di migliorare i meccanismi di investimento e finanziamento, implementando al contempo nuovi meccanismi di cooperazione per il capitale statale e non statale e sostenendo il capitale non statale nella partecipazione a nuove infrastrutture. Iniziative.

Considerati i fondi sempre più sufficienti per sostenere il settore, molte province hanno segnalato nuove operazioni di strutture HSR entro la fine dello scorso anno. Ad esempio, la provincia di Shandong ha commissionato due nuove sezioni ferroviarie ad alta velocità: la sezione Jinan-Puyang della ferrovia ad alta velocità Jinan-Zhengzhou e la sezione Lixi-Rongcheng della ferrovia ad alta velocità Weifang-Rongqing.

Gli esperti affermano che i risultati di fine anno di tali massicci lavori infrastrutturali sono diventati un fenomeno di routine negli ultimi anni.

“Con l'abbondante afflusso di capitali nel settore delle infrastrutture lo scorso anno, progetti importanti come la costruzione dell'HSR continueranno a vedere uno sviluppo in forte espansione nei primi mesi di quest'anno”, ha affermato Long Zhaoquan, consulente per gli investimenti presso China Galaxy Securities Co., Ltd.

Da gennaio a novembre dello scorso anno sono stati messi in esercizio in tutto il Paese 1.636 chilometri di nuove linee ferroviarie, di cui 1.488 chilometri di linee ferroviarie ad alta velocità. Il China Railway Group ha affermato che alla fine di novembre i chilometri operativi delle ferrovie in tutto il paese avevano raggiunto i 155.500 chilometri, inclusi 43.700 chilometri di ferrovia ad alta velocità.