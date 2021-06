Stack Overflow è stato appena venduto per 1,8 miliardi di dollari, ma il valore che apportano alla comunità degli sviluppatori è incommensurabile

Prosus, una società di investimento europea, ha acquisito Stack Overflow, un forum online gratuito dedicato agli sviluppatori di software, per 1,8 miliardi di dollari. Prosus, il cui nome è sconosciuto, è uno dei maggiori azionisti del gigante tecnologico cinese Tencent. L’azienda investe in una varietà di settori tra cui servizi online, consegna di cibo e tecnologia finanziaria.

Fondato nel 2008, Stack Overflow è ben noto nella comunità degli sviluppatori di software come sito di domande e risposte, principalmente per coloro che vogliono imparare a programmare o vogliono condividere conoscenze e collaborare con gli altri. Ad oggi, in inglese, spagnolo, russo e giapponese, la community conta circa 15 milioni di utenti e ha ricevuto circa 21 milioni di domande.

Ma più che un semplice luogo in cui condividere e rispondere a domande sul codice di programmazione, il sito fornisce anche un’area di collocamento per aiutare gli sviluppatori a trovare l’opportunità giusta per loro. Per le aziende, gli strumenti Stack Overflow li aiutano a promuovere i loro marchi, siti Web e trovare potenziali candidati in un database di sviluppatori.

Finora, le entrate di questo sito gratuito provengono da annunci e offerte di lavoro di altre società. Hanno anche un prodotto chiamato Stack Overflow for Teams, che crea uno spazio privato per le aziende sulla piattaforma in cui i dipendenti possono collaborare.

Con l’acquisizione, Prosus ha dichiarato di voler aumentare la propria attenzione sull'”apprendimento sul lavoro” e aiutare a far crescere la community di Stack Overflow e i prodotti Teams a livello globale. Con un prodotto principale incentrato sull’occupazione e sul business, questo spiega il successo di questa comunità tecnologica di 13 anni.

Stack Overflow Successo

Molte altre aziende hanno anche le proprie piattaforme di domande e risposte, dal dipartimento di ingegneria di Apple al sito di recensioni di hotel di domande e risposte Yelp, ma cosa motiva le persone a contribuire a una piattaforma gratuita come Stack Overflow?

Dietro questa facciata noiosa, ci sono milioni di risposte utili per gli sviluppatori

Uno studio del 2019 ha affermato che i fattori che contribuiscono al successo di Stack Overflow sono problemi di lavoro. Utilizzando un campione di 1.301 utenti che hanno cambiato lavoro 1.520 volte tra novembre 2008 e novembre 2014 ha mostrato che i ricercatori hanno stabilito una regola empirica tra la qualità delle loro risposte su Stack Overflow e la loro storia lavorativa.

Lo studio ha rilevato che prima di cambiare lavoro, questi utenti avevano spesso un numero e una qualità di risposte molto più elevati rispetto a dopo aver assunto un nuovo lavoro. Passare a un nuovo lavoro spesso fa sì che gli utenti riducano i loro contributi Stack Overflow del 24% subito dopo aver cambiato lavoro e circa dal 12,6% al 16,5% di ciò può essere attribuito a una diminuzione dell’interesse per la carriera dell’utente.

I risultati dello studio indicano che la promozione del lavoro è un forte incentivo per gli utenti a contribuire e che esistono applicazioni più ampie per altre piattaforme per incoraggiare la partecipazione attiva degli utenti. La ricerca mostra anche l’importanza della reputazione, attraverso il numero di voti per risposta utente su Stack Overflow, e questo assicurerà gli sforzi degli utenti per fornire risposte più di qualità e aggiungere valore a questa piattaforma.

Riferimento al quarzo