Ora la carta Aadhaar può essere scaricata senza numero di cellulare Impara il processo facile | Tecnica

Nuova Delhi, 4 giugno: Attualmente traccia la carta (carta Aadhaar) Questo è il documento più importante. Non puoi fare affari governativi senza una carta Aadhar. Se perdi la tua carta Aadhaar, è molto difficile. Se hai perso la tua carta Aadhar e non ricordi il tuo numero di cellulare registrato con essa, sorge la domanda su come recuperare questa carta Aadhar. Per risolvere questo problema, UIDAI ha portato una funzione speciale per gli utenti. Attraverso il quale puoi scaricare una carta Adar senza numero di cellulare (Scarica la carta Aadhaar) Potresti.

Secondo UIDAI, non è necessario avere un numero di cellulare registrato per scaricare la carta Aadhar. Le persone che non hanno un numero di cellulare registrato con la carta Aadhar possono accedere al sito web UIDAI uidai.gov.in e scaricare la carta Aadhar online inserendo il loro numero Aadhar a 12 cifre sulla loro carta Aadhar.

Segui questi passaggi per scaricare la carta Aadhar online senza numero di cellulare –

– Prima accedi al sito web UIDAI uidai.gov.in.

Quindi seleziona l’opzione “Il mio Aadhaar”.

– Ora fai clic su Ordina ristampa Aadhaar.

– Quindi inserisci il tuo numero Aadhaar a 12 cifre o il numero VID a 16 cifre e quindi inserisci il codice di sicurezza.

Quindi fare clic sull’opzione “Il mio numero di cellulare non è registrato”.

– Ora inserisci il tuo numero di cellulare non registrato con il numero Aadhar.

Fare clic su Invia OTP.

– Effettua il check-in nella casella di fronte all’opzione Termini e condizioni.

Quindi premere il pulsante Invia.

– “Preview Aadhaar Letter” apparirà sullo schermo del computer dopo l’autenticazione.

– Quindi paga per scaricare e-Aadhaar.

– Infine scarica il PDF della tua e-card Aadhar.

UIDAI lancia la tessera in PVC –

UIDAI ha lanciato la Aadhaar PVC Card qualche giorno fa tenendo presente la sicurezza della Aadhar Card. Qualsiasi titolare di carta Aadhaar può ordinare una nuova carta in PVC dal sito web UIDAI. UIDAI ha affermato che la nuova scheda Aadhaar in cloruro di polivinile (PVC) è molto portatile. È di dimensioni compatte e puoi comodamente tenere la carta in borsa o in tasca.

Pubblicato da:Karisma Bahork Primo postato:4 giugno 2021 alle 23:08 ora della Mecca