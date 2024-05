Rumor: un nuovo gioco DOOM rivelato all'Xbox Show, in arrivo su PS5

In vista dell'Xbox Games Show del mese prossimo Giochi al coperto ha pubblicato un nuovo rapporto affermando che Bethesda sta pianificando di annunciare un nuovo gioco DOOM durante lo streaming live, chiamato DOOM: The Dark Ages. Alcune fonti hanno riferito al sito web che il nuovo titolo dell'ID sarà “di ispirazione medievale”, confermando essenzialmente che servirà come prequel del riavvio di PS4 e di DOOM Eternal.

Non è tutto: in un tweet a parte, dall'insider Nate odio Dice che il gioco sarà rivelato come titolo multipiattaforma, con una versione per PS5 annunciata lì per lì durante lo spettacolo.

Per espandere il rapporto con alcune informazioni aggiuntive: DOOM: The Dark Ages sarà annunciato all'Xbox Games Showcase il mese prossimo e sarà rivelato come una versione multipiattaforma – sì; Arriverà su PlayStation 5. https://t.co/7l0Zxb4vcN – NateTheHate2 (@NateTheHate2) 24 maggio 2024

Dopo aver rilasciato Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded e Sea of ​​Thieves su PS5, PS4 e Nintendo Switch, Microsoft avrebbe dovuto continuare i suoi sforzi multipiattaforma con più port. Tuttavia, l'annuncio di un nuovissimo gioco in uscita per PS5 insieme a Xbox Series S è un passo molto importante al di sopra di quelle porte in ritardo. Sarà l'unico gioco Xbox rivelato per le console Sony? Dovremo rimanere sintonizzati sull'Xbox Games Show del 9 giugno 2024 per i dettagli ufficiali.