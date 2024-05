Ecco come: India TV

Fonte immagine: file WhatsApp

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità AI per la sua piattaforma. L'imminente funzionalità potrebbe presto consentire agli utenti di creare immagini del profilo generate dall'intelligenza artificiale sugli smartphone Android. Questa funzione consentirà agli utenti di creare immagini del profilo personalizzate in base ai loro interessi, personalità e stati d'animo. La funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e potrebbe non essere disponibile nemmeno per i beta tester dell'app che si sono iscritti tramite il programma Google Play Beta. Tuttavia, qui puoi farti un’idea di come appare e funziona la funzionalità sulla piattaforma.

Secondo un rapporto di WABetaInfo, la piattaforma di messaggistica istantanea sta testando la funzionalità Foto del profilo AI nella versione beta di WhatsApp per Android 2.24.11.17. Secondo quanto riferito, questa funzionalità è stata individuata insieme a un'altra funzionalità che potrebbe consentire agli utenti di creare etichette personalizzate dalle descrizioni fornite dagli utenti utilizzando l'intelligenza artificiale.

Secondo lo screenshot che ha scritto WABetaInfoAgli utenti di WhatsApp verrà chiesto di inserire una descrizione della foto che desiderano creare in una nuova pagina chiamata “Crea una foto del profilo AI”. La funzione Foto del profilo AI creerà quindi una foto personalizzata in base alla descrizione fornita. Questa funzionalità dovrebbe aiutare gli utenti a evitare di condividere le proprie foto del profilo, riducendo così il rischio di utilizzo non autorizzato.

La funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e potrebbe essere disponibile in una futura versione di WhatsApp per Android. È una delle tante nuove funzionalità su cui si dice che la piattaforma stia lavorando. Un'altra funzionalità in lavorazione potrebbe consentire agli utenti di migliorare la propria esperienza di messaggistica con adesivi basati sull'intelligenza artificiale.

Nel frattempo, WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità per aiutare gli utenti a gestire meglio i messaggi in arrivo. Questa funzionalità sarà particolarmente utile per coloro che ricevono un gran numero di messaggi ogni giorno. Attualmente in fase di sviluppo, la funzionalità è stata individuata nella versione beta di Android.

Secondo un rapporto di WABetaInfo, consentirà agli utenti di gestire i messaggi in arrivo in modo più efficiente. Sebbene sia stata distribuita a un numero limitato di utenti, alcuni utenti hanno già iniziato a ricevere questa funzionalità in WhatsApp Android 2.24.11.13 beta. Il rapporto afferma che è possibile accedere a questa funzionalità nelle impostazioni di notifica.

