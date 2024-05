Come mantenere in funzione il tuo vecchio computer

Sebbene Windows ti offra la possibilità di conservare i tuoi file personali quando ripristini il sistema operativo, per ottenere i migliori risultati (sia su macOS che su Windows), è necessaria una cancellazione completa. Dovrai rimuovere tutti i file e le applicazioni dal disco, quindi reinserirli in seguito. Con questo in mente, assicurati che siano in un luogo sicuro mentre esegui il ripristino: i servizi OneDrive e iCloud integrati di Microsoft e macOS possono essere utilizzati per questo, ma puoi scegliere quale metodo di backup preferisci.

In Windows, vai su Impostazioni dal menu Start, quindi scegli aggiornamento Windows, Opzioni avanzate, RecuperoE Ripristina questo computer.

Su macOS, apri un file mela menu, quindi selezionare Impostazioni di sistema, generale, Sposta o ripristinaE Cancella tutti i contenuti e le impostazioni.

Installa Linux

ChromeOS Flex può dare nuova vita a un vecchio PC. Per gentile concessione di Google

Forse puoi stare del tutto lontano da Windows e macOS: Linux, per cominciare, è gratuito e utile Fonte aperta Un sistema operativo desktop disponibile in un'ampia gamma di versioni note come distribuzioni. Sebbene Linux manchi di parte della raffinatezza e della potenza presenti nelle piattaforme sviluppate da Microsoft e Apple, è leggero e facile da usare.

In altre parole, alcune distribuzioni Linux funzioneranno bene su computer più vecchi che rallentano Windows e macOS e ne hai un sacco tra cui scegliere. Troverai molti elenchi e confronti online, ma cose del calibro di… Ubuntu, Linux MintE Zorin Sono tutti fantastici per iniziare.

In alternativa, puoi trasformare il tuo PC Windows o macOS in un Chromebook utilizzando Sistema operativo Chrome OS Flex Da Google (che in realtà è anch'esso basato su Linux). È facile da scaricare e installare e, anche se sarai in grado di utilizzare il browser e le app Web solo sul tuo dispositivo appena aggiornato, è tutto ciò di cui molte persone hanno bisogno al giorno d'oggi.

Riadatta il tuo computer

Plex può fornire contenuti multimediali a tutti i tuoi dispositivi. Per gentile concessione di Plex

Il tuo computer può ancora essere utile (e salvato da un centro di riciclaggio) anche se non è più effettivamente un computer. Puoi riutilizzare il tuo computer desktop o portatile per un ruolo diverso che non richieda tanto impegno, in modo che possa godersi qualcosa di simile a una meritata pensione.

Un'opzione è utilizzare il computer come server, il che significa che archivia semplicemente i file multimediali e li consegna ad altri dispositivi sulla rete domestica. IL Plesso La suite software è la migliore opzione disponibile per questo scopo, poiché tutte le sue funzionalità di base sono gratuite e facili da configurare. Dopo aver configurato il tuo computer come server Plex, puoi installare l'app Plex gratuita sul tuo telefono, tablet, Roku o Apple TV e riprodurre in streaming musica e film in tutta la casa.

Puoi anche utilizzare un vecchio computer come telecamera di sicurezza, se è collegato a una webcam. Io spio È il software di cui hai bisogno e ti consentirà di registrare filmati sul disco rigido del tuo vecchio computer e di accedere allo streaming ovunque tu sia.

A seconda di dove si trova il tuo computer e di cosa è collegato ad esso, può anche fungere da lettore multimediale principale. Non è necessaria molta potenza di elaborazione per eseguire lo streaming di Netflix o Disney+ e probabilmente puoi utilizzare un cavo HDMI per collegarlo a una TV più vecchia su cui non sono già installate app intelligenti.