In precedenza, il gioco esclusivo per PlayStation, Uncharted 4, pronto per il rilascio su PC?

Suara.com – Attraverso un’immagine del display trapelata, appare la possibilità Sony Pronto a rilasciare Uncharted 4 all’estero Unità di controllo PS4. In uno spettacolo ha espresso “Relazioni con gli investitoriÈ probabile che l’avventura di Uncharted 4 sia più ampia.

La previsione per il titolo di Uncharted 4 per PC viene dalla parte inferiore della diapositiva che afferma “Altre versioni per PC pianificate”.

Uncharted 4 si trova accanto a Days Gone, il titolo Gioco Che è stato rilasciato su PC all’inizio di questo mese. A giudicare dalla diapositiva di presentazione, non è impossibile che il destino di Uncharted sarà lo stesso di Days Gone.

secondo giochi per computer, La diapositiva intitolata “Nuovi vettori di crescitaLa versione per PC sembra un modo per Sony per aumentare il ROI degli attuali giochi originali.

Sony ha anche in programma di creare nuovi fan sul proprio IP. Data la precedente dichiarazione di Sony secondo cui si sta preparando a portare più giochi su PC, ciò non dovrebbe sorprendere.

La diapositiva di presentazione di Sony ha rivelato l’accessibilità di Uncharted 4 al PC. (Sony)

Ma Sony sembra aver fatto trapelare la porta del PC privato nei rapporti degli investitori prima dell’annuncio ufficiale. Sony ospita anche un evento State of Play che probabilmente presenterà il primo gameplay di Horizon Forbidden West.

È possibile che Uncharted 4 venga rivelato su PC nel prossimo gameplay.

Un altro rapporto da IGNSony ha affermato che la piattaforma mobile è una nuova area di crescita per Stazione di gioco Studios. I chip trapelati rafforzano i loro piani per sviluppare un gioco per PlayStation Studios di calibro mobile.

Ilustrasi Uncharted 4. (blog.playstation.com)

Il piano di Sony di allargare le ali al PC sembra funzionare. Hanno lanciato Horizon: Zero Dawn per la prima volta su PC e hanno seguito il gioco di zombi Days Gone di Bend Studios.

Uncharted 4 rilasciato a maggio 2016 ha ricevuto un’accoglienza molto positiva sulla console PS4. IGN Ha dato un punteggio di 9/10, descrivendolo come un “grande risultato”.